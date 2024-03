Napoli, svolta stadio Maradona: la novità sulla pista d’atletica | VIDEO CM.IT

Novità sui lavori allo stadio Maradona, in vista di EURO 2032: per Napoli e Aurelio De Laurentiis arriva la svolta

Dopo giorni di stallo e di frecciatine, sembra essere tornato il sereno tra Governo, Napoli città e Napoli club. E chiaramente l’oggetto di discussione è lo stadio Maradona.

Solo qualche settimana fa, si registrava l’annuncio preoccupante del ministro per lo sport Andrea Abodi, che aveva chiesto fretta al presidente De Laurentiis e al sindaco della città partenopea, per trovare un accordo in merito alla ristrutturazione dell’impianto sportivo di Fuorigrotta, nonché candidato ad ospitare alcune gare degli Europei 2032. E’ un’occasione che Napoli non vuole perdere. Oltretutto, il patron azzurro ha necessità e desiderio di ristrutturare lo stadio o farne uno nuovo altrove. Afragola è tra le possibili opzioni, soprattutto per la creazione del centro sportivo, non solo per un eventuale costruzione di un nuovo stadio della società azzurra.

Intanto, sono arrivate importanti parole da parte del ministro per lo sport e da parte del sindaco di Napoli, soprattutto riguardanti la pista d’atletica, uno degli scogli che preoccuperebbe UEFA (in vista di EURO 2032) e De Laurentiis.

Stadio Napoli, finalmente c’è la proposta. E spunta la novità sulla pista del Maradona

Nelle ultime ore si è discusso sulla possibilità di ristrutturare lo stadio Maradona in occasione per EURO 2032, ma per farlo il Governo chiede che i fondi siano dei privati. Dunque, o club o altri fondi. Di certo non il Comune o lo Stato.

In occasione della cerimonia per la città dei giovani 2024, Andrea Abodi è stato intercettato dai microfoni di CM.IT: “Necessario che lo stadio Maradona sia privo della pista d’atletica per EURO 2032? Non è un fattore dirimente – spiega il ministro – E’ importante che lo stadio sia accessibile, educato dal punto di vista energetico e deve essere una struttura polifunzionale, non deve vivere solo quando c’è una partita di calcio. L’impianto deve essere vissuto ogni giorno”. E sulla collaborazione tra Napoli e Comune, in merito ad un accordo per le ristrutturazioni dell’impianto di Fuorigrotta, Abodi spiega: “Sono ottimista. Scettico sui tempi? No, sono realista. Il tempo è prezioso, va rispettato”.

Ma l’annuncio più importante lo dà il il sindaco di Napoli, quando parla del “progetto” riferendosi al futuro del Maradona: “So che il Napoli sta lavorando al progetto. Siamo in attesa di questa proposta. Appena arriverà, la valuteremo. Pista d’atletica? Va bene qualsiasi soluzione. Se togliamo la pista dal Maradona, troveremo un altro luogo per sostenere le attività d’atletica. Importante che si abbia un progetto sostenibile, realizzabile e compatibile con i campionati Europei del 2032″.