Manichini di presidente e ds: protesta choc dei tifosi

Presidente nel mirino dei tifosi e contestazione shock: spunta anche un manichino

Intimidazioni e minacce nei confronti del presidente: la protesta dei tifosi lascia tutti senza parole.

Ha dell’incredibile quanto accaduto nelle scorse a Pescara dove ignoti hanno appeso due manichini davanti allo stadio Adriatico. I due manichini hanno le “facce” di Daniele Sebastiani e Daniele Delli Carri, rispettivamente presidente e direttore sportivo della formazione abruzzese che milita nel girone B del campionato di terza serie.

In particolar modo, dinanzi all’ingresso del settore Curva Nord sono apparse due sagome vestite con una tuta bianca e addirittura scritta identificativa dei diretti interessati sul petto. Si tratterebbe di una protesta nei confronti della società, con Sebastiani da tempo nel mirino dei tifosi abruzzesi.

Manichini di presidente e ds, protesta shock a Pescara

In questi mesi, infatti, proprietà e dirigenza sono stati sovente oggetto di contestazione con cori e striscioni da parte della difesa, arrivando a scritte offensive sui muri della sede del club. Digos già al lavoro per tutti gli accertamenti del caso.

Nei giorni scorsi, infatti, sulle vetrate della sede del club abruzzese sono comparse scritte contro patron Sebastiani, proprio nei giorni in cui il club ha dovuto salutare l’allenatore Zdenek Zeman a causa dei problemi di salute accusati dal Boemo e gli agenti della Digos aveva già visionato i filmati delle telecamere al fine di risalire ai responsabili dell’atto vandalico.

Ora dovrà capire anche chi è l’autore del gesto dei manichini mentre la squadra – la cui guida tecnica è stata affidata a Giovanni Bucaro – in campionato si appresta ad affrontare la Torres in una gara importante in chiave play-off mentre il primo posto per la promozione diretta in Serie B sembra essere ormai irraggiungibile dato che la capolista Cesena, a quota 71 punti, ha un vantaggio di 27 punti sulla formazione abruzzese.