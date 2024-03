Maltempo e campionati sospesi: il comunicato ufficiale

Nel fine settimana sono previste piogge intense un po’ in tutta Italia, dal Nord in parte del Centro fino al Sud. Decisioni già arrivate

Campionati sospesi per colpa del maltempo. Oggi il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un comunicato di allerta meteo che coinvolge quindici Regioni della penisola.

È allerta rossa in parte del Veneto, arancione in altri settori. Arancione anche in alcune zone dell’Emilia Romagna. Infine, è allerta gialla in ben tredici Regioni. Nel fine settimana sono previste piogge intense un po’ in tutta Italia, dal Nord in parte del Centro fino al Sud.

Il maltempo ha già portato alla sospensione del campionato dilettanti in Veneto: “Stante il perdurare delle avverse condizioni meteo – recita la nota ufficiale della LND Veneto – Sentiti il Consiglio Direttivo e le Delegazioni Provinciali e Distrettuali e tenendo conto di tutte le telefonate ricevute dalle società affiliate il Comitato Regionale Veneto dispone la sospensione dell’attività Regionale e Provinciale e Distrettuale di Calcio a 11 in programma i giorni 2-3-4 marzo 2024. Le stesse saranno recuperate con data da destinarsi. Si disputeranno solo le gare in programma relative ai Campionati di Eccellenza Femminile e Maschile, Under 15 Femminile Fase Interregionale”.

Annullate anche “tutte le gare di Calcio a 11 Maschile e Femminile, Regionali e Provinciali, ivi compresa tutta l’attività di base SGS” del Piemonte. Altre Regioni potrebbero prendere la stessa decisione.