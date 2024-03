Maignan nell’occhio del ciclone: numeri impietosi

Non è una stagione semplicissima per Maignan: l’estremo difensore rossonero sta faticando a fornire il solito contributo

La stagione del Milan è stata caratterizzata da diversi alti e bassi: i rossoneri sono usciti subito dalla Champions mentre in campionato puntano alla seconda posizione visto il rendimento, straordinario, dell’Inter capolista. Esiste ancora una possibilità per regalarsi una grande gioia e si chiama Europa League.

Il Milan è una delle favorite alla vittoria finale ma il cammino è ancora lungo e ricco di insidie. Pioli, per imporsi a livello internazionale, ha bisogno di tutta la rosa a disposizione e soprattutto di alcuni giocatori in grado di fare la differenza. Uno di questi è senza ombra di dubbio Maignan: l’estremo difensore rossonero è fondamentale per la squadra sotto tutti i punti di vista, tecnico e di leadership.

Maignan, arriva la sentenza: “Non ha lo stesso rendimento”

Fino a questo momento la stagione di Maignan non è stata ai suoi livelli: diversi gli errori commessi dal portiere. Un problema non da poco per una squadra che, dal punto di vista difensivo, sta faticando a trovare i giusti meccanismi.

Sul rendimento di Maignan ha voluto dire la sua Luigi Turci: l’ex preparatore dei portiere è intervenuto ai microfoni di TvPlay e si è espresso in questo modo: “Non ha lo stesso rendimento degli anni precedenti dove ha dimostrato una personalità e un dominio del ruolo che di rado ho visto nella mia carriera” le parole di Turci. Una delle caratteristiche principali del portiere rossonero è sempre stata la personalità che gli ha permesso di essere uno dei migliori del massimo campionato italiano

Ora le cose non stanno andando nel migliore dei modi con Turci che ha sottolineato: “Il rendimento è calato vertiginosamente, i numeri sono abbastanza impietosi. Un’assuefazione all’ambiente va tenuta in considerazione, le motivazioni possono calare e poi dal punto di vista tecnico lo vedo più sporco rispetto agli anni precedenti”. Bisogna anche sottolineare come Maignan, da quando veste rossonero, ha avuto diversi problemi fisici che gli hanno impedito di avere la giusta continuità a livello di rendimento.

Per Luigi Turci però il calo di Maignan può avere anche motivazioni esterne: “Alcune circostanze lo stanno defocalizzando. A Udine il suo rendimento è stato condizionato: purtroppo una cosa del genere rischia di portarti fuori dal focus, invece di concentrarti su te stesso sei focalizzato su fattori esterni“. Impossibile dimenticare la serata di Udine dove la partita è stata anche sospesa in seguito ai cori razzisti verso il portiere rossonero. La stagione però non è finita e l’estremo difensore francese può ancora risultare decisivo nella stagione del suo Milan.