Le tre richieste di Inzaghi: ecco cosa vuole per restare all’Inter

Simone Inzaghi sta conducendo l’Inter verso un meritato scudetto: il tecnico ora in posizione di forza per il futuro, le richieste al club nerazzurro

Dopo la vittoria con l’Atalanta, l’Inter inizia a vedere il traguardo. Vantaggio sulla Juventus salito a 12 punti, lo strapotere espresso in campo dai nerazzurri appare difficile da rimettere in discussione nelle ultime dodici giornate. Si prende tanti meriti, com’è giusto che sia, Simone Inzaghi, che ha costruito una squadra consapevole, tecnicamente e tatticamente solidissima e che anche in Europa può giocarsela ancora una volta con tutti.

L’allenatore nerazzurro è uno dei protagonisti indiscussi di una grande cavalcata e non è un caso che su di lui ci sia l’interesse di grandi club, specie dalla Premier League. Voci che, nel post gara con l’Atalanta, ha allontanato, pensando solamente al presente, andando a caccia di successi. Ma adesso, rispetto allo scorso anno, ha lui il coltello dalla parte del manico in ottica rinnovo del contratto.

L’accordo potrebbe essere allungato fino al 2026, ma secondo ‘Tuttosport’ Inzaghi potrebbe chiedere un contratto ancora più lungo. Non solo: tra le sue richieste ci sarebbero anche avere voce in capitolo sul mercato (lo scorso anno è stato comunque difficile per lui rinunciare a tanti giocatori importanti) e una maggiore gratificazione professionale ed economica del suo staff. Da parte del club, ci sarebbe la volontà di accontentarlo, anche grazie ai 150 milioni di introiti per i prossimi cinque anni che deriveranno dall’accordo con lo sponsor Betsson. Risorse che serviranno per importanti rinnovi e per rinforzi di livello.