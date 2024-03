Lazio-Milan, Pioli non ci sta: “Pulisic ha rispettato il calcio, Pellegrini ingenuo”

Il Milan vince una partita con mille polemiche ed espugna l’Olimpico passando 1-0 con il gol di Okafor nel finale: le parole di Stefano Pioli

Il Milan porta a casa tre punti che ipotecano la Champions League a undici giornate dal termine. Partita concitata soprattutto nel finale tra espulsioni, polemiche e tensione alle stelle, con l’1-0 firmato Okafor.

Nel postpartita il tecnico Stefano Pioli ha preso la parola in conferenza stampa: “Primo tempo complicato, dove la Lazio si è chiusa bene e dovevamo far girare palla più velocemente e sugli esterni. Era una partita difficile dove abbiamo concesso poco, poi siamo partiti meglio. Gli episodi ci hanno permesso di andare in superiorità numerica. Il rigore su Castellanos? Non l’ho rivisto onestamente, non posso dare un giudizio”. Poi sull’episodio del rosso a Pellegrini: “Pulisic non è corretto, di più, ha rispettato il gioco del calcio. Se l’arbitro non fischia, si gioca. Forse è stato ingenuo Pellegrini, ma non potevamo fare niente di diverso. È stata una partita difficile anche per l’arbitro. A me sembra che il calcio è uno sport di contatto, certi cartellini gialli si possono evitare, si sta punendo eccessivamente”.

Pioli ‘commenta’ così le parole di Cardinale e Ibrahimovic: “Nessun commento, quando parla la proprietà ascoltiamo ed è giusto che faccia le sue valutazioni. Io vado avanti per cercare i risultati migliori possibili. A tutti piace vincere, cerchiamo di vincere più partite possibili”. E poi sui cambi dei centrali: “Ho imparato che se vinci i cambi sono giusti, altrimenti no. Quindi sono giusti. Ho tolto tutti gli ammoniti, per rimettere la Lazio in gioco gli serviva la parità numerica. Se ho mai pensato di cambiare Leao dopo la prestazione? No”.

Lazio-Milan, Pioli: “Non è stato un bello spettacolo nel finale”

Pioli continua: “Se mi è dispiaciuto vincere così all’Olimpico? È una domanda che non ci sta. Noi abbiamo vinto nelle occasioni della superiorià numerica. Nel finale bisogna evitare tutto quello che è successo. A volte il nervosismo scappa e ci si fa prendere la mano. Non è stato un bello spettacolo. Ora alleno il Milan, sono contento per aver vinto contro un avversario difficile”.

Le polemiche però non si spengono e anzi si accende un confronto con un giornalista: “Pulisic gesto antisportivo?Assolutamente no. Christian non ha letto la situazione, poi perché Pellegrini non butta la fuori la palla? Ti sbagli, non ha compiuto un gesto antisportivo. Non sono d’accordo. Ha rispettato il regolamento”.