Lazio-Milan, Ibrahimovic ritrova il capitano dello scudetto: colloquio con Romagnoli

All’Olimpico Zlatan Ibrahimovic ritrova il suo ex capitano, con cui ha vinto lo scudetto del 2022: colloquio con Romagnoli e mano ‘alla Cassano’

Tutto pronto all’Olimpico per la supersfida tra Lazio e Milan che tanto, anzi tantissimo, significa in primis per i padroni di casa che sono quasi obbligati a vincere per tornare in corsa per la Champions League. Una gara con tante dinamiche al suo interno, più di un ex. In realtà sono due, ma molto pesanti visto che nella Lazio gioca l’ex capitano rossonero e sulla panchina del Diavolo siede l’ex allenatore biancoceleste. Romagnoli e Pioli.

È anche un incrocio tra amici, perché Romagnoli è stato appunto capitano e condottiero della squadra che ha vinto lo scudetto, da Mike Maignan a Rafael Leao, da Olivier Giroud a Bennacer e Tomori, da Kjaer a Calabria. E ovviamente anche di Zlatan Ibrahimovic, che ritrova stasera il 13 biancoceleste in altre vesti, quelle di dirigente RedBird che in queste ore, anche se in maniera minore, ha contribuito a mettere un po’ di pepe sulla panchina di Stefano Pioli. I due prima del fischio d’inizio, a fine riscaldamento, si sono salutati e sono rimasti a chiacchierare qualche istante. Mano rigorosamente sulla bocca, ‘alla Cassano’, per Romagnoli che è diventato leader della sua Lazio (la fascia è sul braccio di Luis Alberto). L’oggetto, l’argomento, del colloquio tra lui e Ibrahimovic ovviamente resta sconosciuto. Quel che è certo è che i tre punti stasera sono fondamentali per entrambi.