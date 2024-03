“La Juve ha un grosso problema”, Allegri avvertito

Messaggio importante inviato ad Allegri sul momento attuale della Juventus, ecco il problema da risolvere per il tecnico

Un weekend non banale, per la Juventus, che dovrà affrontare una sfida difficile. Sempre complicato recarsi al ‘Maradona’, per affrontare il Napoli che oltretutto nel recupero infrasettimanale con il Sassuolo ha dato segni di ripresa.

Juventus che invece non è stata particolarmente brillante nelle ultime uscite, tornando a vincere con il Frosinone ma facendo molta fatica. Per i bianconeri, sarà cruciale tirare fuori il massimo dalle sfide con gli azzurri e con l’Atalanta, per blindare in maniera definitiva il piazzamento Champions. Allegri è atteso da un compito non facile, considerando il momento dei suoi. E infatti nell’ambiente non si respira grande ottimismo.

Napoli-Juventus, il grande ex avverte tutti: “Inutile illudersi”

Un grande ex bianconero avverte sui rischi della sfida contro il Napoli e in generale sul fatto che non sia più la stessa Juventus dell’inizio di stagione. L’ex presidente Giovanni Cobolli Gigli guarda con preoccupazione alla gara di domenica sera.

Intervenuto a ‘Radio Punto Nuovo’, ha sottolineato le criticità attuali della Juve: “Vedere il Napoli adesso mi preoccupa, anche perché la Juventus avrà assenze importanti – ha spiegato – Servirà una gara perfetta per uscire dal ‘Maradona’ con dei punti. Dopo la vittoria col Frosinone è tornata un po’ di serenità, ma il gruppo di Allegri ha un problema psicologico, si è persa la grinta che c’era fino a un mese fa. Ora starà all’allenatore ricaricare tutti a dovere, ma non bisogna illudersi che la Juventus vada a Napoli per fare punti col bel gioco. Mi accontenterei di un pareggio…”.