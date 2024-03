Incidente stradale e calciatore arrestato: è successo a Dubai

Il 32enne è stato arrestato perché avrebbe causato un incidente stradale proprio nella capitale degli Emirati Arabi, e poi abbandonato la scena prima dell’arrivo della polizia

Un calciatore è stato arrestato a Dubai. Lo riporta il ‘De Telegraaf’ che cita media russi.

Il calciatore tratto in arresto è Quincy Promes, esterno olandese a metà febbraio condannato a sei anni di carcere per aver partecipato al contrabbando di oltre 1350 chili di cocaina. In forza allo Spartak Mosca dal febbraio 2021, il 32enne è stato però arrestato per altri motivi. Precisamente, come viene riportato in Russia, perché avrebbe causato un incidente stradale proprio nella capitale degli Emirati Arabi, e successivamente abbandonato la scena prima dell’arrivo della polizia.