Il maltempo non dà tregua, UFFICIALE: match rinviato

Il maltempo ha costretto a rinviare la partita in programma domenica 3 marzo: ufficiale lo spostamento al 19 marzo

Non si può giocare: la decisione è stata presa ed è diventata anche ufficiale. Partita rinviata a causa del maltempo che sta colpendo la zona in questi giorni e che ha portato allagamenti e danni ad interi quartieri.

Le condizioni meteo dei prossimi giorni non sono migliori ed allora l’unica cosa possibile è stata rinviare il match: non si giocherà quindi domenica la gara valida per il Girone A del campionato di Serie C tra Vicenza e Fiorenzuola. La Lega Pro, considerata l’emergenza meteo-idrogeologica che ha colpito la città di Vicenza, ha disposto il rinvio dell’incontro al 19 marzo, con inizio alle ore 19.30.

Una decisione che era nell’aria e che è arrivata nella serata di ieri dopo aver ascoltato anche il Gruppo operativo sicurezza (GOS).

Serie C, rinviato il match del Vicenza: stadio allagato

L’ondata di maltempo che ha colpito Vicenza ha causato diversi allagamenti soprattutto nell’area dove sorge lo stadio Menti.

Lo stesso impianto è stato invaso dall’acqua, con il terreno di gioco che è stato completamente allagato. Difficile immaginare di poter giocare in queste condizioni, soprattutto perché ancora oggi sono previste piogge in città.

Da qui la scelta di rinviare il match al 19 marzo, con fischio d’inizio alle ore 19.30. Contestualmente, la Lega Pro ha anche disposto l’anticipo del match Pro Patria-L.R. Vicenza, a sabato 16 marzo, con inizio alle ore 18.30. La società, con un comunicato stampa, ha voluto ringraziare “le Istituzioni, le Autorità, le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, i volontari e tutti coloro che sono stati impegnati nelle operazioni di soccorso e assistenza durante e dopo l’emergenza” che ha colpito Vicenza. Inoltre il club biancorosso ha voluto dire grazie anche a professionisti e collaboratori che stanno lavorando allo stadio Romeo Menti.