Ibrahimovic lo fa fuori: 20 milioni per il nuovo bomber

Parte la rivoluzione in casa Milan dopo le parole del patron Cardinale: ribaltone anche in attacco, la decisione di Ibrahimovic

Una vera e propria rivoluzione. Le parole di Gerry Cardinale aprono a un ribaltone al Milan in vista della prossima estate.

I risultati odierni non stanno soddisfacendo il proprietario del club rossonero, che oltre al cambio in panchina potrebbe anche cambiare volto alla rosa del ‘Diavolo’. Solo un eventuale trionfo in Europa League salverebbe Pioli dall’esonero, mentre la dirigenza di Via Aldo Rossi sarebbe pronta ad ascoltare le eventuali offerte per i suoi big, con l’intento successivamente di finanziare il mercato in entrata. Avrà sempre più potere decisionale anche Zlatan Ibrahimovic nelle scelte del club, con l’ex fuoriclasse svedese braccio destro e primo consigliere di Cardinale.

Calciomercato Milan, Jovic verso l’addio: spunta En-Nesyri per l’attacco

Ibrahimovic, oltre alla scelta sul nome in panchina se si consumerà effettivamente il divorzio a Pioli, avrà anche voce in capitolo sulle scelte di mercato in vista della prossima estate.

Certamente arriverà un nuovo centravanti al Milan, indipendentemente dal futuro di Giroud attratto quest’ultimo dalle sirene americane. Oltre al nazionale francese rimane in bilico anche la posizione di Jovic, nonostante il serbo (espulsione col Monza a parte) abbia convinto nel ruolo di attaccante di scorta. L’ex Real Madrid e Fiorentina rischierebbe comunque il taglio e Ibrahimovic ne avrebbe parlato già direttamente con il diretto interessato a Milanello come spiega ‘La Gazzetta dello Sport’. ‘Ibra’ e la dirigenza avrebbero dei dubbi sulla conferma di Jovic, con il Milan orientato a fare altre scelte per il reparto offensivo. Difficile a queste condizioni la permanenza del nazionale serbo, mentre l’ultima idea per l’attacco porta a El-Nesyri.

Il ‘Diavolo’ – come ribalza dalla Spagna – sarebbe infatti pronto a investire la prossima estate circa 20 milioni di euro per l’attaccante marocchino, protagonista nelle ultime stagioni con la maglia del Siviglia.