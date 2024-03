Caos e cartellini rossi: Lazio-Milan si infiamma al fischio finale

Finale di gara tra Lazio e Milan davvero acceso. Scoppia una rissa dopo il fischio finale e volano i cartellini rossi: ecco cosa è successo

Succede davvero di tutto nel finale di Lazio-Milan. Una partita davvero infuocata e nervosa, che ha visto il Diavolo conquistare i tre punti grazie ad una rete di Okafor.

La squadra di Maurizio Sarri chiude il match addirittura in otto uomini dopo tre espulsioni e al fischio finale scoppia una vera e propria rissa in campo.

Ma andiamo con ordine, al 57’ arriva la prima espulsione di Pellegrini per doppia ammonizione. Il secondo giallo, arrivato con i biancocelesti che chiedevano ai giocatori del Milan di fermarsi, è sacrosanto, ma manda su tutte le furie i biancocelesti. Il caos così nel finale è davvero totale e nel recupero arriva il rosso diretto a Marusic e poi a Guendouzi. Al termine della partita diversi componenti delle due squadre entrano in contatto a centrocampo: scoppia un vero parapiglia, sedato dopo qualche secondo. Il post gara, con la Lazio che sui social ha pubblicato una foto di Di Bello, con il cartellino rosso in mano, si preannuncia davvero caldo.