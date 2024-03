Barella obiettivo numero uno | Inter, tre offerte: quale accetti?

Nicolò Barella sta vivendo una grande stagione con la sua Inter. Il futuro resta però da decifrare con le big inglesi pronte all’assalto

L’Inter continua a macinare punti, vittorie e prestazioni senza sosta ergendosi al primo posto di un campionato di Serie A entrato ormai nella sfera del dominio. Un monologo a tinte nerazzurre esaltato dal grande lavoro di Simone Inzaghi, che sta raccogliendo i frutti di quanto seminato negli anni scorsi.

La recente vittoria rotonda contro l’Atalanta è stato solamente l’ultimo grande segnale di strapotere da parte dell’Inter, che domina in un lungo e in largo, portando ai massimi livelli quasi ogni effettivo della rosa. Tra i più brillanti dell’annata meneghina anche Nicolò Barella, autentico motorino del centrocampo capace di abbinare quantità e qualità al servizio della causa.

35 presenze stagionali tra tutte le competizioni condite da due gol e cinque assist per Barella, che si dimostra centrale nel gioco dell’Inter. Una grande evoluzione descritta dallo stesso classe 1997 ieri del ‘Matchday Programme’ di Inter-Atalanta: “Recuperare un pallone per me è sempre stato come fare un gol, mi ha sempre stimolato. Prima ero molto più istintivo, ora invece cerco sempre di essere nella posizione giusta per i miei compagni”.

Un crescita sensibile che non può lasciare indifferenti i maggiori club europei in ottica calciomercato.

Calciomercato Inter, pressioni inglesi per Barella: dallo United al Liverpool

L’Inter sta valutando la possibilità di rinnovare il contratto di Nicolò Barella per blindarlo ulteriormente, al contempo però non mancherebbe pressioni dalla Premier League, come evidenziato da ‘Fichajes.net’, che si sofferma sul futuro del centrocampista italiano.

I nerazzurri vorrebbero provare ad effettuare uno sforzo finanziario per legarlo a lunghissimo termine al club, ma la stessa fonte iberica evidenzia come tutto ciò potrebbe essere vano se Manchester United, Newcastle o Liverpool riuscissero a convincere sia il giocatore che l’Inter ad un trasferimento estivo.

Al netto dell’idea di rinnovo, non va escluso che la situazione economica del club possa portare al sacrificio di un big in rosa. Una situazione che potrebbe accendere il fuoco dell’interesse dei minacciosi club inglesi.