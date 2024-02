La strana serata di Frattesi | Entra, segna, si fa male ed esce in 11 minuti: le reazioni del giorno dopo

Davide Frattesi è stato uno dei protagonisti della vittoria dell’Inter di Simone Inzaghi sia in positivo, con un gol realizzato, che in negativo, con l’infortunio che l’ha costretto a lasciare il campo: andiamo a vedere le reazioni social al problema del centrocampista

L’Inter di Simone Inzaghi non si ferma più. I nerazzurri, dopo la vittoria esterna in casa del Lecce, hanno triturato anche l’Atalanta di Gian Piero Gasperini mettendo a segno, per la quarta partita di fila, la bellezza di quattro reti.

Un ruolino di marcia nel 2024 degno di fare la storia nel quale spiccano anche le presenze e i gol di Davide Frattesi che, questo anno, l’ha aperto con la firma, pesantissima, nella vittoria a San Siro con il Verona. Una partita soffertissima per l’Inter di Inzaghi che, da quel momento, non ha più avuto particolari problemi nel regolare gli avversari sia in Serie A che in Supercoppa Italiana dove è arrivato il successo nel quale, anche lì, c’è il timbro dell’ex centrocampista del Sassuolo, autore di una rete nella semifinale contro la Lazio di Maurizio Sarri. Anche ieri sera, contro l’Atalanta, Frattesi, da subentrato, ha segnato per poi infortunarsi all’adduttore probabilmente durante l’esultanza e lasciare il campo dopo appena undici minuti di gioco.

Frattesi entra, segna e si fa male: le reazioni social

Sui social in molti hanno commentato l’infortunio di Frattesi e la sua prestazione a partire da chi l’ha messo a confronto con un altro ‘panchinaro’ dell’Inter, ovvero Marko Arnautovic: “Che Arnautovic abbia la possibilità di giocare, mentre Frattesi no, dovrebbe essere insegnato ai ragazzini quando si disperano per torti subiti, per farli capire che nella vita non c’è una Giustizia“.

Oltre questa riflessione filosofica c’è anche chi pensa alla sfida di Madrid, ovvero il ritorno in casa dell’Atletico di Simeone: “L’infortunio a Frattesi è tutto fuorché irrilevante perché ci priva di variazioni sul tema poco esplorate ma esistenti. Io per esempio a Madrid mi sarei presentato con lui e Barella assieme titolari“. Ma anche: “Preghiamo per Frattesi, speriamo non sia nulla di grave. È fondamentale averlo a Madrid“.

L'infortunio a Frattesi è tutto fuorché irrilevante perché ci priva di variazioni sul tema poco esplorate ma esistenti.

Io per esempio a Madrid mi sarei presentato con lui e Barella assieme titolari — Diego (@diego4all) February 28, 2024

Preghiamo per Frattesi, speriamo non sia nulla di grave. È fondamentale averlo a Madrid — carlotting (@_treacherous_13) February 28, 2024

Aspetto con ansia notizie su Frattesi. A Madrid potrebbe risultare decisivo x caratteristiche. Sarà una lotta durissima e uno con la sua gamba al 70esimo farebbe la differenza. Senza Davide sarebbe ancor più difficile di quanto già penso💪🖤💙 — Marco (@MarcoReNer_azz) February 29, 2024