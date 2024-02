Il messaggio alla Juve è chiaro: Allegri decisivo e assist per la firma

Decisiva l’eventuale permanenza di Allegri sulla panchina della Juventus: arriva l’assist per la firma sul contratto

La Juventus si tira fuori dalla crisi con il sofferto successo contro il Frosinone e adesso è attesa dal big match domenica sera nella tana del Napoli.

Dove non ci sarà un tassello fondamentale per le alchimie di Allegri come Adrien Rabiot, alle prese con una lussazione al dito del piede. Da decifrare i tempi di recupero del centrocampista francese, con l’allenatore bianconero che spera di riaverlo il prima possibile. Rabiot rischia di rientrare direttamente dopo la sosta per le nazionali e Allegri studia nuove soluzioni in mediana con la possibilità titolarità (sarebbe la prima volta) del nuovo acquisto Alcaraz. Intanto Rabiot ha festeggiato le 200 presenze con la maglia della Juve, un traguardo dolceamaro per l’ex Paris Saint-Germain visto appunto lo stop per infortunio.

Rabiot chiama la Juventus: le ultime sul rinnovo del francese

Rabiot ha avuto parole al miele per la Juve e Allegri, mandando un messaggio anche in chiave rinnovo alla società in merito al contratto in scadenza a giugno.

“Spero di rivincere altri scudetti con questa maglia“, rivela il francese ai canali bianconeri. Un assist a Giuntoli e alla dirigenza per la permanenza sotto la Mole, con i discorsi tra le parti che entreranno nel vivo in Primavera. Rabiot ha fatto la sua mossa, ora toccherà capire quale sarà l’intenzione della ‘Vecchia Signora’ sul possibile prolungamento del giocatore. I pericoli per la fumata bianca arrivano dal corteggiamento delle grandi di Premier League, oltre all’oneroso ingaggio da 7 milioni di euro a stagione. Rabiot ha come primo sponsor alla Continassa Massimiliano Allegri e una conferma del tecnico in panchina avvicinerebbe sensibilmente il nazionale francese verso la firma. L’ex PSG è uno dei pretoriani del tecnico e sotto la sua gestione si è affermato come leader della squadra bianconera.