Non c’è pace per la Juve e Allegri: oltre un mese di stop

La Juventus torna a vincere in campionato contro il Frosinone, però Allegri non può completamente sorridere: si teme uno stop più lungo per un titolarissimo

La Juventus, con grande sofferenza, è riuscita a ritrovare i tre punti nell’ultima giornata di campionato contro il pericolante Frosinone.

Prima la doppietta di Dusan Vlahovic e nel recupero il guizzo di Rugani hanno tolto le castagne dal fuoco a Massimiliano Allegri, sulla ghigliottina della critica per l’ultimo mese da dimenticare dei bianconeri che avevano ottenuto soltanto due punti in quattro partite, perdendo contatto dalla capolista Inter e dando l’addio ai sogni scudetto. La Juve si è rimessa in carreggiata ritrovando il sorriso, blindando il piazzamento Champions e allungando a +4 in classifica sul Milan nella corsa al secondo posto. La prestazione e il gioco della ‘Vecchia Signora’ però non convincono, con i bianconeri inoltre che escono con le ossa rotte dalla sfida con il Frosinone per quanto riguarda l’infermeria.

Juventus, preoccupa l’infortunio di Rabiot: rischia di rientrare dopo la sosta

Allegri non può sorridere pienamente infatti dell’ultimo successo all’Allianz Stadium, considerando gli infortunio rimediati da Rabiot e McKennie.

Il nazionale statunitense è stato costretto alla resa nel finale di partita per interrompete in tackle un’azione potenzialmente pericolosa del Frosinone, procurandosi la lussazione della spalla come hanno confermato gli esami di lunedì al J-Medical. McKennie salterà certamente il big match con il Napoli e probabilmente anche la successiva sfida casalinga contro l’Atalanta. Almeno due settimane di stop per l’ex Leeds, mentre potrebbero allungarsi i tempi per Rabiot (uscito per un pestone nel primo tempo) che ha rimediato la lussazione della falange dell’alluce del piede destro. Il francese rischia di restare ai box fino alla sosta delle nazionali di marzo e rientrare così direttamente nel turno di Pasqua con la Lazio, match che precederà il primo round della semifinale di Coppa Italia sempre contro i biancocelesti dell’ex Sarri.

Sui tempi di recupero tutto dipenderà ovviamente dai miglioramenti di McKennie e Rabiot, che verranno monitorati quotidianamente dello staff medico della Juventus e che torneranno ad allenarsi quando il dolore sarà meno intenso.