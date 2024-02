Gasperini non spegne le polemiche: “Partita anomala e strana”

L’Atalanta travolta dalla capolista Inter nel recupero di campionato: le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini in conferenza stampa

L’Atalanta crolla sotto i colpi di un’Inter ancora una volta irresistibile. Gli orobici escono con le ossa rotte dal recupero del Meazza e adesso dovranno ritrovare subito il bandolo della matassa in vista del fondamentale incrocio Champions contro il Bologna.

Gian Piero Gasperini non fa drammi in conferenza stampa dopo il poker incassato dall’Inter: “Dopo il terzo gol la partita è degenerata, è diventata praticamente un allenamento. Malgrado il risultato ho avuto la sensazione comunque che la squadra stesse bene, nel primo tempo ho visto delle buone cose. Incontravamo un’Inter molto forte: adesso è il momento di archiviare subito questa partita e pensare ai prossimi impegni che saranno tanti”.

Atalanta-Inter, Gasperini: “La Champions è il massimo dei traguardi”

Gasperini prosegue e punge la direzione arbitrale per il gol annullato a de Ketelaere e il rigore del 3-0 interista: “Questa gara non ci intacca nulla moralmente, è stata una partita strana e anomala. Con il Bologna domenica ci faremo trovare pronti. Perché strana? È una sensazione che ho avuto io, poi degli episodi tecnici da regolamento ne parlo solo quando vinco. Con altri episodi forse l’Inter avrebbe vinto lo stesso, però sarebbe stata partita vera”.

L’allenatore della ‘Dea’ conclude sulla corsa Champions, dove i nerazzurri bergamaschi sono pienamente in lotta: “Noi siamo lì e ce la giocheremo fino alla fine, così come nelle altre competizioni. Ci sono tante squadre che lottano per un posto in Champions League, per tutti è un obiettivo fondamentale. Per l’Atalanta sicuramente rappresenta il massimo dei traguardi e dare tutto”.