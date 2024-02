Fischi e contestazione dei tifosi: vogliono l’esonero

Dopo l’ultimo risultato è partita ufficialmente la contestazione da parte dei tifosi: fischi e cori, chiesto l’esonero dell’allenatore

Quando non arrivano i risultati sperati, spesso a pagarne dazio a stagione in corso è l’allenatore. Sia che si tratti di Serie A, sia che si tratti di Serie B. La contestazione è già partita.

Dopo il 2-2 andato in scena tra il Pisa e il Modena, i tifosi toscani hanno iniziato una vera e propria contestazione nei confronti della società e dell’allenatore. Cori e fischi all’indirizzo di Alberto Aquilani sono partiti dagli spalti e la richiesta è quella di sollevarlo dal suo incarico, dando così una scossa alla squadra e cercando di raddrizzare una stagione che non sta andando secondo il copione estivo.

Aquilani in difficoltà: dalla Fiorentina alla contestazione col Pisa

Alberto Aquilani è uno di quei tecnici osservati con grande attenzione in questa Serie B, perché arrivava da annate molto positive con la Primavera della Fiorentina, tanto che nella scorsa stagione quando Vincenzo Italiano era in bilico era balenata anche la possibilità di affidargli la panchina della Viola.

Dal possibile approdo alla Serie A, su una panchina prestigiosa come quella della Fiorentina, alla contestazione ricevuta dai tifosi del Pisa. In mezzo c’è una stagione nel campionato cadetto che può rappresentare fonte di grande esperienza per il giovane allenatore, che dovrà essere bravo a mettere tutto nel proprio bagaglio da tecnico per poi salire di categoria nei prossimi anni. Al momento, però, i pensieri di Aquilani sono rivolti al presente: il Pisa si trova al 14esimo posto, ma a soli 5 punti dalla zona playoff. Quindi, ci sono ancora i presupposti per riacciuffare la stagione e tentare l’impresa: Aquilani è chiamato al primo ribaltone della propria carriera da allenatore.