È già assalto al fenomeno Inter: “Lo vuole mezza Europa”

L’Inter avanza a ritmi infernali verso lo scudetto e la seconda stella, in estate sarà assalto al nerazzurro: “Lo vuole mezza Europa”

Questa estate era molto difficile poter immaginare una squadra che potesse superare i record del Napoli di Luciano Spalletti, arrivato ad uno storico scudetto dopo un cammino straordinario in campionato. E, invece, l’Inter di Simone Inzaghi sta facendo ancora meglio.

I nerazzurri dopo 26 giornate di campionato sono avanti ai partenopei in tutte le statistiche: l’Inter ha più punti (69 contro 68), più gol fatti (67 contro 60) e meno gol subiti (12 contro 16). La vittoria contro l’Atalanta di ieri sera non ha solamente cancellato l’asterisco dalla classifica, ma ha anche portato il club meneghino a +12 sulla Juventus seconda in classifica. Una distanza incolmabile e che, infatti, mai nessuna squadra è riuscita a recuperare a questo punto del campionato. Dall’estero ora guardano all’Inter con attenzione e in estate potrebbe esserci un vero e proprio assalto.

Simone Inzaghi da record, ora è ambitissimo: “Lo vuole mezza Europa”

Il tecnico romagnolo è il grande protagonista di questa stagione, artefice massimo dei successi dell’Inter e dell’alchimia che si è creata con il gruppo nerazzurro. Non è un caso che ora stia ricevendo sempre più corteggiamenti anche in ottica mercato.

Come riportato sull’edizione odierna di Tuttosport, su Simone Inzaghi c’è grande attenzione: “Lo vuole mezza Europa”. Tanti grandi club stanno osservando il lavoro svolto dall’ex allenatore della Lazio, che si sta rivelando una vera e propria avanguardia a livello tattico e un maestro nella gestione dello spogliatoio, anche quando si tratta di un gruppo ricco e impegnativo come quello dell’Inter. Ecco perché in estate, oltre ai tanti grandi giocatori presenti in rosa, l’Inter dovrà difendersi anche dagli assalti nei confronti del proprio allenatore. Insomma, una grande capovolta per un tecnico che è stato vicino dall’essere sfiduciato dalla propria società nella scorsa stagione e che ora si sta prendendo la definitiva consacrazione. Simone Inzaghi è entrato nella ristretta cerchia dei grandi allenatori europei.