Bigica saluta subito: il Sassuolo ha scelto Ballardini | CM.IT

L’avventura di Bigica sulla panchina della prima squadra è già finita. Nessun contatto con Semplici, la dirigenza neroverde al lavoro per chiudere con l’ex tecnico della Cremonese

Il ko casalingo per 6-1 contro il Napoli costa caro a Bigica. Dopo una sola partita alla guida della prima squadra, il club ha deciso di sollevare il tecnico della Primavera per affidare la squadra a un allenatore più esperto. Come raccolto da Calciomercato.it, il prescelto è Davide Ballardini, attualmente ancora sotto contratto con la Cremonese.

Balladini è vicino alla panchina del Sassuolo, il quale ha avuto contatti anche con Semplici che, però, non sono stati approfonditi. Carnevali e soci sono decisi a chiudere per Ballardini, il cui compito sarà quello di evitare una sanguinosa retrocessione in Serie B.