Tegola Atletico, Simeone perde Griezmann: “Non giocherà la partita di ritorno”

Diego Simeone annuncia l’assenza pesantissima del suo uomo più importante, Griezmann, a causa di un infortunio alla caviglia

Siamo entrati nel periodo decisivo della stagione, stavolta per davvero. Stasera l’Inter può piazzare l’allungo decisivo per lo scudetto, visto che vincere con l’Atalanta nel recupero vorrebbe dire salire a +12 sulla Juventus e sostanzialmente ipotecare il campionato. Poi la squadra di Inzaghi potrebbe preparare in maniera ancora più tranquilla il ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid di Simeone che cerca la rimonta. All’andata ha deciso la rete di Arnautovic, al Metropolitano i nerazzurri sperano di ritrovare Marcus Thuram. Molto, appunto, dipenderà dalle assenze e le condizioni fisiche di entrambe le squadre.

L’Inter farà la corsa contro il tempo per recuperare il francese, autore di una stagione fantastica. Anche il suo compagno di nazionale è alle prese con qualche acciacco fisico. Ci riferiamo però ad Antoine Griezmann, che sarà costretto a saltare la partita di Copa del Rey in programma domani contro l’Athletic Bilbao. Anche in questo caso ai colchoneros serve una rimonta, perché nella semifinale di andata è arrivato un ko casalingo pesantissimo per 1-0. Al San Mames l’Atletico troverà un ambiente a dir poco infuocato, per una partita che vale la finale contro il Mallorca, 16esimo in Liga, che ieri ha superato ai rigori la Real Sociedad. Un’occasione quindi più unica che rara, senza Barcellona e Real Madrid. Ma che l’Atletico giocherà senza il suo uomo più importante.

Atletico Madrid, Simeone annuncia: “Griezmann out”

Come annunciato dallo stesso Simeone in conferenza stampa, Antoine Griezmann darà forfait: “Non parteciperà alla partita. Abbiamo bisogno che recuperi bene, ha fatto uno sforzo per essere a disposizione. I compagni che lo sostituiranno lo faranno nel migliore dei modi. Per me non cambia nulla. Non immaginavo di averlo per questa partita e avevo già in mente altre situazioni. Rimonte? Penso alla Coppa, non all’Inter”.

L’attaccante francese, anche lui protagonista di un’ottima stagione, non si allena da tre giorni e infatti fino all’ultimo la sua presenza era ritenuta in dubbio e chiarita solo dalla lista dei convocati. Come abbiamo letto, ci ha pensato il Cholo a fugare ogni incertezza. Il problema di Griezmann è legato a una distorsione alla caviglia di “moderata” entità riportata proprio a San Siro contro l’Inter. A una settimana dall’infortunio, ‘Le Petit Diable’ non ha ancora recuperato e infatti ha saltato anche la partita di campionato giocata sabato contro l’Almeria e pareggiata 2-2. Alla sfida con i nerazzurri che varrà l’accesso ai quarti manca ancora parecchio, due settimane, per cui ad ora non c’è motivo di pensare che Griezmann non torni in tempo. A differenza di Thuram, che comunque dovrebbe alla fine recuperare, anche se magari non al top. Resta comunque una situazione da monitorare a Madrid: nel frattempo Simeone lancerà la coppia Morata-Correa.