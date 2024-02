Sassuolo-Napoli, probabili formazioni: la prima di Bigica, ballottaggio Traoré-Zielinski

Le probabili formazioni di Sassuolo-Napoli, incontro valido per il recupero della 21a giornata della stagione 2023-24 di Serie A: prima per Bigica in panchina

Si chiude oggi il recupero della 21a giornata di Serie A, con le ultime due sfide rimaste in programma. In serata sarà dato spazio ad Inter e Atalanta, mentre nel pomeriggio toccherà al Napoli sfidare in trasferta il Sassuolo del nuovo allenatore Bigica.

La scorsa settimana è stato ufficializzato l’esonero di Dionisi, che aveva ormai perso le redini della sua squadra. Ora toccherà all’allenatore della primavera, che potrebbe fare da traghettatore in vista di un ulteriore cambio in panchina o, in caso di risultati positivi, rimanere in carica fino al termine della stagione.

Molto dipenderà anche da questa prima sfida contro gli azzurri di Calzona, che non ha ancora vinto da quando ha preso il comando del Napoli. Due i pareggi contro Barcellona e Cagliari, con la beffa all’ultimo secondo in Sardegna per via del gol di Luvumbo. Anche ai partenopei servirà una svolta per creder ancora nella volata europea.

Sassuolo-Napoli, le probabili formazioni

Squadra tipo per Bigica, che deve ancora fare a meno di Berardi. In avanti ci sarà Pinamonti a trascinare in attacco, coadiuvato dall’assistenza di Volpato, Thorstvedt e Laurienté. Per il Napoli il ballottaggio maggiore è tra il grande ex Traoré e Zielinski, rientrato come titolare nella partita di Cagliari, senza lasciare il segno.

Di seguito le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Lipani, Matheus Henrique; Volpato, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All: Bigica

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All: Calzona

Sassuolo-Napoli, dove vederla in tv

Il match tra Sassuolo e Napoli valido per il recupero della 21a giornata di campionato ed in programma dalle 18:00, sarà trasmesso su DAZN. Per guardare l’incontro basterà essere in possesso di un abbonamento e dell’applicazione ufficiale, scaricabile su dispositivi mobili o su PlayStation, XBOX, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, TIMVISION Box o sulle moderne Smart TV.

Il calendario di Sassuolo e Napoli

Dopo la sfida agli azzurri, il Sassuolo sarà impegnato contro il Verona in una delicatissima gara salvezza nel lunch match del prossimo weekend. Meno di una settimana più tardi sarà la volta del Frosinone, in un altro match decisivo per restare in Serie A. Prima della sosta toccherà poi alla difficile trasferta contro la Roma.

Per il Napoli, ben 4 impegni dopo il recupero di questa sera. Il primo è il big match contro la Juventus del prossimo 3 marzo. Gli azzurri giocheranno poi di venerdì contro il Torino, prima del ritorno di Champions League contro il Barcellona in Spagna. L’ultima gara che precederà la sosta sarà quella contro l’Inter a San Siro.