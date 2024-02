Inter, scelto l’erede di Inzaghi in panchina: torna il grande ex

Nelle ultime ore sono circolati diversi rumor sull’interesse da parte della Premier League nei confronti di Simone Inzaghi

Dal Liverpool, passando per il Barcellona e il Bayern Monaco: a fine stagione saranno diversi i top club a dover cambiare guida tecnica. Oltre a queste tre grandi società che hanno già annunciato le future separazioni dai propri allenatori, non è escluso che da qui al prossimo giugno non possano liberarsi anche altre panchine tra le più ambite in Europa.

In quest’ottica, nelle ultime ore è stato accostato il nome di Simone Inzaghi soprattutto alla Premier League. Il tecnico dell’Inter sta impressionando con i suoi ragazzi non solo per la serie di vittorie collezionate in questa stagione, ma soprattutto per la qualità di gioco messa in campo di partita in partita. Inevitabilmente, dunque, il profilo dell’ex tecnico della Lazio è entrato nei radar dei principali club inglesi. A rassicurare l’Inter, per il momento, è però un fattore: Inzaghi non maneggia bene la lingua inglese ed avrebbe quindi non poche difficoltà ad accettare ora un’offerta dalla Premier.

Il club nerazzurro resta dunque fiducioso e spera anzi di poter blindare l’allenatore con un nuovo contratto, così da posticipare in avanti l’attuale scadenza del giugno 2025. Va infatti ricordato che, dopo la grande cavalcata in Champions League dello scorso anno, la dirigenza aveva deciso di premiare l’ottimo lavoro del tecnico piacentino con il prolungamento siglato nel settembre 2023.

Calciomercato Inter, scelto Thiago Motta come possibile erede di Inzaghi

Qualora Simone Inzaghi dovesse realmente volare in Inghilterra dinnanzi ad un’offerta irrinunciabile, l‘Inter dovrebbe immediatamente reagire per non rovinare quanto di buono costruito in questi ultimi anni ed affidare la squadra ad una guida di talento.

Nel sondaggio lanciato sui canali social di Calciomercato.it, i nostri utenti hanno votato come eventuale sostituto dell’allenatore sulla panchina nerazzurra un grande e gradito ex come Thiago Motta. Stiamo parlando del tecnico probabilmente più ambito in questo momento dai top club in Serie A, preferito anche dai tifosi nerazzurri con il 34,5% dei voti su ‘X’. Alle sue spalle, invece, si sono posizionati Allegri al 29,3%, Klopp con il 20,7% e un altro ex interista come Simeone solamente al 15,5%.