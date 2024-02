Napoli, tensione totale e squadra a pezzi. E De Laurentiis ha scelto il nuovo tecnico

Calzona prova a far rialzare la testa al Napoli, ma nello spogliatoio serpeggia il malumore. Intanto un nome italiano balza in pole nella lista di ADL

Il Napoli continua la sua discesa in classifica e ora è addirittura nono con un solo punto di vantaggio su Torino e Monza. La Champions ad ora è lontanissima, quasi una chimera, ma con una vittoria in casa del Sassuolo nel recupero di oggi le prospettive potrebbero ancora regalare qualche speranza agganciando la Lazio.

In tre mesi e mezzo i partenopei hanno visto passare tre allenatori, la questione è delicatissima anche perché a breve ci sarà anche il ritorno di Champions col Barcellona. Serve un’impresa, senza mezzi termini, ma c’è il dovere di provarci e crederci dopo il pareggio dell’andata al ‘Maradona’. Il gol subito a Cagliari nel recupero ha dato una botta tremenda a tutto l’ambiente e lo spogliatoio, che Calzona sta provando a tirare su e ricaricare almeno dal punto di vista mentale e morale. Come riporta ‘Il Mattino’, all’interno del Napoli c’è tensione, tra i calciatori, il malcontento è totale e soprattutto trasversale. Il retroscena parla del gesto del mister, che “ha smesso di parlare” e si è tuffato sul lavoro. Le alchimie, si legge ancora, sono ormai “compromesse” all’interno dello spogliatoio e quindi Calzona sta cercando sostanzialmente di salvare il salvabile.

Napoli, Pioli scala posizioni nella lista di De Laurentiis

La squadra è a pezzi e il tecnico ha il compito di farle rialzare la testa, o almeno provarci, senza troppi fronzoli. Oggi, aggiunge il quotidiano, vuole parlare ai calciatori che sono “al limite della depressione”. E intanto De Laurentiis osserva, ma soprattutto pensa alla prossima stagione e al prossimo allenatore. Sono quattro i nomi principali, con uno balzato in pole.

Secondo ‘Il Mattino’, in cima ai pensieri del patron del Napoli c’è Stefano Pioli che ora pare balzato in pole polisition rispetto agli altri. Antonio Conte era il sogno di De Laurentiis, ma a meno di clamorosi ribaltoni è destinato a rimanere tale. Calzona saluterà a giugno per tornare a dedicarsi a tempo pieno alla Slovacchia mentre a Castelvolturno si aspetterà il quarto allenatore in 12 mesi. Sulla lista del club ci sono sempre Italiano della Fiorentina, Stefano Pioli che pare abbia guadagnato posizioni e la suggestione di difficile concretizzazione Antonio Conte. Del tecnico salentino vi abbiamo parlato già su Calciomercato.it alcuni giorni fa, con la mega offerta rifiutata. A quanto ci risulta c’è però un quarto nome, che piace parecchio al Napoli e che in questo momento è invece in cima alle preferenze: Francesco Farioli del Nizza.