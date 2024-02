Juventus, due cessioni da 35 milioni finanziano il colpo nerazzurro

È l’obiettivo numero uno della Juve per la prossima estate: ecco il tesoretto per strapparlo alla concorrenza e portarlo alla Continassa

Sarà uno degli osservati speciali dell’Inter e non solo questa sera nel recupero di campionato a San Siro tra la capolista e l’Atalanta.

Teun Koopmeiners sarà il pericolo numero uno per la compagine di Simone Inzaghi, oltre che il pezzo pregiato sul mercato della ‘Dea’. Il nazionale olandese stuzzica le big di Premier League, ma soprattutto la Juventus dell’estimatore Giuntoli in Italia. Il Dt bianconero guarderà certamente con interesse la sfida del Meazza e, dopo averlo corteggiato senza esito ai tempi del Napoli, adesso pianifica l’assalto per portarlo alla Continassa la prossima estate con l’obiettivo di cambiare marcia al centrocampo della Juve. L’Atalanta però è una bottega carissima e forte anche di un contratto fino al 2027 valuta almeno 60 milioni di euro il cartellino dell’ex AZ Alkmaar.

Calciomercato Juve, Arthur e Kaio Jorge in Portogallo: tesoretto per Koopmeiners

La Juventus perciò deve trovare i fondi necessari per far partire l’offensiva per Koopmeiners e anticipare l’agguerrita concorrenza per il classe ’98.

Un tesoretto importante – riporta ‘Tuttosport’ – potrebbe arrivare così dalle cessioni a titolo definitivo di Arthur e Kaio Jorge. L’ex Barcellona si sta rilanciando alla Fiorentina, il cui riscatto a fine stagione rimane complicato visto l’oneroso ingaggio del giocatore. Così a mettere sul piatto 20 milioni di euro per Arthtur può essere il Benfica, che lo ha messo nel mirino per la prossima estate. Sempre da Portogallo, inoltre, ecco i sondaggi dello Sporting Club Portugal per Kaio Jorge, in evidenza in prestito al momento nel Frosinone. Valutazione intorno ai 15 milioni, con il baby attaccante brasiliano seguito anche da Monaco e Lille.

Giuntoli pregusta un tesoretto da 35 milioni di euro tra Arthur e Kaio Jorge, fondamentale per strappare Koopmeiners all’Atalanta nel mercato estivo.