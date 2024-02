Incubo Chiesa: dopo la Juve rischia anche gli Europei con l’Italia

Momento no per Federico Chiesa con la maglia della Juventus: rinnovo in bilico alla Continassa e brutte notizie anche per il Ct Spalletti

Continua a non convincere Federico Chiesa, mentre il gemello Vlahovic trascina la Juventus fuori dalla crisi a suon di gol.

Il serbo viaggia a medie vertiginose e nel 2024 è il miglior cannoniere europeo, mentre il numero sette stenta a marcare la differenza e viene anche fischiato (per la prima volta) dal pubblico dell’Allianz Stadium, che fino a qualche mese lo ha sempre acclamato sempre a gran voce. Momento da dimenticare per il nazionale azzurro, che nel nuovo anno ha segnato un solo gol e rimane fermo a 6 reti complessive in stagione. Troppo poco per un giocatore del suo calibro, chiamato a determinare con la casacca bianconera. Tra equivoci tattici e condizione non ottimale, Chiesa oltre che il ‘taglio’ dalla Juve rischia anche il posto nell’Italia di Luciano Spalletti in vista dei prossimi Europei.

Juventus, Chiesa preoccupa anche Spalletti: Nazionale a rischio

Chiesa nell’ultima gara con il Frosinone ha deluso ed è uscito tra i fischi del pubblico dell’Allianz Stadium, restando sconsolato in panchina per seguire la fine del match.

Allegri lo ha difeso in conferenza stampa: “Non sono preoccupato, sa che deve migliorare la condizione visto che ha salto qualche allenamento. Federico è stato, è e sarà importante per la Juventus“, le parole del tecnico bianconero. Gli infortuni hanno inevitabilmente frenato l’ex Fiorentina e adesso anche il futuro alla Continassa è in bilico visto che non si sblocca la situazione legata al rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2025. A farne le spese in questo senso potrebbe essere anche la Nazionale, con Chiesa che rischierebbe inoltre di perdere il posto in azzurro in vista di Euro 2024.

Da punto di forza a pedina marginale nello scacchiere del Ct Spalletti, fino a una clamorosa esclusione dai convocati: Chiesa nei prossimi mesi si gioca la Juve e il treno azzurro per la spedizione in Germania.