“Grande Simone”: Inzaghi e Lautaro accendono San Siro

La capolista Inter recupera questa sera il match di campionato contro l’Atalanta: ovazioni per Simone Inzaghi e Lautaro Martinez

L’Inter vola in campionario e ha la chance questa sera di blindare ulteriormente il discorso scudetto nel recupero della 21° giornata di campionato contro l’Atalanta.

Simone Inzaghi, a parte Acerbi, Thuram e Calhanoglu, ritrova diversi titolarissimi dopo l’ampio turnover di Lecce e in attacco schiera Arnautovic al fianco di Lautaro Martinez, con l’austriaco preferito dal primo minuto a Sanchez. Solito boato per l’allenatore interista al momento della lettura delle formazioni da parte del pubblico di San Siro, con i tifosi che lo hanno acclamato anche all’arrivo del pullman allo stadio: “Grande Simone”. Per il tecnico piacentino si discute di rinnovo del contratto adesso in scadenza nel 2025, anche per blindarlo dall’assalto delle big di Premier League: “Ha la nostra fiducia e del mondo Inter, vuole restare con noi e il prolungamento rappresenta il completamento di tutto questo”, le parole dell’Ad nerazzurro Beppe Marotta.

Tra i più acclamati inoltre Lautaro Martinez, anche lui in odore di rinnovo e con le parti che sperano al più presto di arrivare alla fumata bianca per il nuovo accordo del bomber argentino. Ovazione per il capitano dell’Inter da parte del Meazza dopo il riscaldamento, con il numero dieci premiato dal vicepresidente Zanetti per il traguardo delle 100 reti in Serie A con la casacca nerazzurra raggiunto nell’ultima trasferta di Lecce.