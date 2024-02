Retroscena Lecce-Inter: il ‘litigio’ sfuggito alle telecamere ed in TV. Che cosa è successo nel corso del match del ‘Via del Mare’

Prosegue la marcia trionfale dell’Inter di Simone Inzaghi. Nonostante il turnover, domenica i nerazzurri hanno “passeggiato” anche sul Lecce rifilando un netto 4-0 ai padroni di casa.

Spunta anche un curioso retroscena nel post partita del ‘Via del Mare’. Al minuto 57 è arrivato il momentaneo 3-0 di Lautaro Martinez, autore di un’altra doppietta, su assist di Frattesi. Dopo la rete del definitivo KO, D’Aversa opta per un triplo cambio, inserendo Banda, Kaba e Gonzalez al posto di Touba, Rafia e Sansone.

Proprio quest’ultimo, uscendo dal campo, si è lasciato andare ad uno sfogo personale, lamentandosi con ogni probabilità per la sua prestazione e quella dei suoi compagni. Tuttavia, sui social in molti hanno interpretato il gesto di Sansone come una manifestazione di disaccordo con D’Aversa per il cambio anticipato dopo 12 minuti dall’inizio della ripresa. Il ‘caso’ sembra già rientrato: niente di personale fra i due, si è trattato solamente di uno sfogo dettato dal risultato e della prestazione.