La Premier mette gli occhi su Inzaghi: “Era solo questione di tempo”

L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, è protagonista oggi di diversi rumors di calciomercato sul suo futuro con la Premier League che lo avrebbe messo nel mirino: andiamo a vedere le reazioni social

L’Inter di Simone Inzaghi, domani sera, sfiderà l’Atalanta di Gian Piero Gasperini in occasione del recupero del campionato italiano di Serie A.

I nerazzurri, reduci dalla vittoria in casa del Lecce, cercano di allungare ancor di più in classifica contro una delle squadre più in forma del torneo che, domenica sera, ha impattato, sempre a San Siro, contro il Milan di Stefano Pioli. L’Inter in questa stagione sta volando in Serie A e il lavoro di Simone Inzaghi, tecnico piacentino, è al centro di molti elogi e pochissime critiche, praticamente zero, per la prima volta in tre stagioni. Una gestione tecnica incredibile che, secondo quanto riportato da Tuttosport, avrebbe portato due top club di Premier League a mettere gli occhi proprio sul coach dell’Inter, ormai fra i top ai livelli mondiali, soprattutto dopo la finalissima di Champions League raggiunta al termine della scorsa stagione. Andiamo a vedere le reazioni social all’interesse dall’Inghilterra per Simone Inzaghi.

La Premier su Simone Inzaghi: le reazioni social

Secondo gli ultimi rumors, il Manchester United ed il Chelsea avrebbero messo nel mirino il profilo di Simone Inzaghi per il loro futuro. Il tecnico dell’Inter, che sta cercando di vincere il suo primo scudetto da allenatore, si è ormai affermato come uno dei migliori a livello internazionale e questo interesse della Premier League ha suscitato diverse reazioni social. C’è chi per esempio ha commentato: “Inzaghi era solo questione di tempo che finisse nel mirino della premier, un allenatore che cava il sangue dalle rape così non si è mai visto“.

Anche dall’estero sono arrivati dei commenti proprio sulla possibilità di vedere Simone Inzaghi in Inghilterra: “L’unica cosa che mi preoccupa di Inzaghi è il modo in cui la sua formazione a tre difensiva si traduce nella moderna Premier League, ma anche in questo caso non credo che sarebbe un problema perché è un allenatore così bravo“. E un altro: “Mi piacerebbe vedere un giorno Simone Inzaghi allenatore in Premier League. La sua Inter è una squadra tatticamente affascinante“.

Inzaghi era solo questione di tempo che finisse nel mirino della premier, un allenatore che cava il sangue dalle rape così non si è mai visto — Gojo Satoru (@GojoSatoru88___) February 27, 2024

Only thing that worries me with Inzaghi is how his back three formation translate to modern day Premier League, but even then I don’t think it would be an issue because he’s THAT good a manager. https://t.co/InpB04pWzt — 🃏 (@UtdJ__) February 27, 2024

I would to see Simone Inzaghi coach in the Premier League one day. His Inter Milan team are a tactically fascinating team. — Bones (@Bonzito_) February 25, 2024

#Inzaghi viene cercato in premier, e manco ha vinto ancora uno scudo in Italia (ok lo farà quest'anno, ma resta uno solo!) #Allegri con più trofei in bacheca di tutti, e 5 scudetti consecutivi, non lo cerca manco la madre😆😆🤡

CATEGORIE#Juve — Cate (@Cate1081) February 27, 2024