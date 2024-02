Juve, addio Allegri: il nuovo mister arriva a marzo

Le ultime sulla panchina della Juventus, che potrebbe cambiare padrone la prossima stagione. Ecco chi potrebbe prendere il posto di Allegri

“Vogliamo tenere il mister e lui è contentissimo”. Parlava in questi termini, Cristiano Giuntoli, facendo chiaramente riferimento a Massimiliano Allegri, prima di Juventus-Frosinone.

Parole che di fatto spazzerebbero via ogni dubbio in merito al futuro del tecnico livornese, che ha un contratto con i bianconeri fino al 30 giugno 2025. Ma il calo dell’ultimo periodo, prima della vittoria contro i ciociari, che ha portato la Vecchia Signora a staccarsi dalla vetta, ha alimentato nuovamente le voci attorno al futuro della panchina della Juventus.

Si è così tornati a parlare di Thiago Motta, che sarebbe il preferito di Giuntoli, in caso di separazione da Massimiliano Allegri. Sul taccuino dei bianconeri, però, ci sarebbero altri allenatori. Una pista potrebbe portare ad un sogno del passato, che ha scaldato i cuori dei tifosi bianconeri per tanto tempo. Stiamo parlando di Zinedine Zidane. Secondo quanto riportato da Ekrem Konur, sul proprio profilo X, la Juventus avrebbe, infatti, in programma di incontrare il tecnico francese a marzo.

Calciomercato Juventus, Zidane apre all’Italia

Zinedine Zidane è ormai fermo da un po’ di tempo, dopo l’esperienza al Real Madrid, ma è pronto a ripartire. Nell’ultimo periodo è stato così accostato alla panchina del Bayern Monaco, ma il suo desiderio è quello di allenare un giorno la nazionale francese, oggi nelle mani di Didier Deschamps.

E’ possibile dunque che Zidane decida di ricominciare da un altro club e un approdo in Serie A da allenatore non è da escludere. E’ stato lo stesso tecnico, ieri a margine della presentazione del documentario su Marcello Lippi, “Adesso vinco io”, ad aprire ad un ritorno in Italia: “Perché no, ha ammesso a Sky, può succedere di tutto, al momento sto facendo altro ma è sicuro che tornerò in panchina, mi piacerebbe”.  Chissà dunque che non sia proprio la Juventus, la sua ex squadra, a permettere a Zidane di allenare in Serie A