“Bugia bianca”: Giuntoli ‘smentito’, Allegri via dalla Juventus

Giuntoli conferma Allegri anche per il prossimo anno, ma l’addio del tecnico alla Juventus è ancora un’ipotesi credibile

“Vogliamo tenere il mister e lui è contentissimo”: così prima della vittoria contro il Frosinone Cristiano Giuntoli ha parlato del futuro di Allegri.

Un futuro che, almeno stando alle dichiarazioni ufficiali, sarà ancora alla Juventus. Il contratto tra allenatore e club bianconero scadrà nel 2025 e si è parlato molto di una possibile separazione a fine stagione, soprattutto ora che il sogno scudetto accarezzato fino a fine gennaio è svanito con l’Inter lontana nove punti.

Resta il piazzamento Champions da blindare, considerato come il vero obiettivo stagionale della Juventus: ma potrà bastare per continuare ancora insieme? Stando a sentire Giuntoli sì, ma c’è chi pensa che le cose non stiano esattamente come il dirigente bianconero le ha presentate davanti ai microfoni.

Una sorta di bugia quella proferita dal Football Director della Juventus per evitare di sollevare polveroni in una fase importante della stagione in cui, se lo scudetto è sfumato, c’è ancora da raggiungere qualificazione in Champions e finale di coppa Italia.

Juventus, ‘bugia’ Giuntoli: Allegri non resta

Ne è convinto Marcello Chirico che sul canale Youtube ‘ilbianconero.com’ spiega qual è la sua visione dei fatti sul futuro della Juventus e di Allegri.

Il giornalista si chiede se davvero Giuntoli può dirsi soddisfatto con un posto in Champions e se questo basterebbe a continuare con Allegri. “Personalmente non ci credo – afferma – . Anzi: credo siano bugie bianche. Credo che davanti alle telecamere debba parlare in quel modo. Poi si spengono le luci delle telecamere e magari la pensa in un altro modo”.

Anche perché, secondo lo stesso Chirico “il contatto con Thiago Motta c’è stato, qualche perplessità sul proseguire con Allegri c’è e anche Allegri continua a dire di voler parlare del presente”. In particolare ci sarebbe un’ala del club, quella Elkann, che vorrebbe continuare con Allegri anche, se non soprattutto, per questioni economiche, ma aggiunge “ritengo che Giuntoli non sia soddisfatto di Allegri e che la Juve ha bisogno di altro e vedremo se andrà su altro”.