Vlahovic 2024 da record, il clamoroso confronto con i bomber europei

Dusan Vlahovic protagonista di un 2024 da record, il confronto con i bomber europei è pazzesco: scopri l’incredibile dato sull’attaccante della Juventus

Quella di ieri contro il Frosinone è stata la terza doppietta nel 2024 per Dusan Vlahovic, che sta vivendo una rinascita totale alla Juventus dopo una stagione e mezzo difficilissima. Il serbo, lo scorso anno, ha sofferto di pubalgia, che lo ha limitato moltissimo nelle gare giocate e nei gol e anche i primi mesi di quest’annata sono stati al di sotto delle aspettative.

Sono state appena 6 le reti messe a segno dall’attaccante tra agosto e dicembre, con una doppietta alla quarta giornata, a settembre, contro la Lazio ed un digiuno per tutto ottobre e novembre. Un periodo durissimo, che ha portato la maggior parte dei tifosi a stufarsi del giocatore e a pentirsi del colpo fatto dalla società ormai due anni fa.

Nel 2024, invece, è iniziata la sua rinascita. Vlahovic ha preso per mano la Juventus di Max Allegri e la sta trascinando ad un secondo posto che, soprattutto nelle ultime settimane, è merito solamente del serbo. La difesa, infatti, traballa e i risultati sono stati pessimi fino alla vittoria al 96′ nel lunch match di ieri contro il Frosinone.

Vlahovic re dei bomber: il super dato in Europa

Passare dai peggiori ai migliori è possibile, lo sta insegnando proprio il classe 2000, che ha segnato in quasi tutte le partite in cui è sceso in campo nel 2024. Le uniche in cui non ha timbrato il cartellino sono state quella contro l’Inter in campionato e le due di Coppa Italia con Salernitana e Frosinone in cui ha giocato pochissimi minuti.

Ora i dati parlano chiaro: Vlahovic ha realizzato 9 gol in questo 2024 in 7 presenze e ha una media di una rete ogni 68 minuti. Chi gli si avvicina è Lautaro Martinez, che di reti ne ha fatte 7, in altrettante presenze, e che ha timbrato il cartellino ogni 78 minuti. Il distacco tra i due bomber della Serie A e gli altri goleador è impietoso.

Al terzo posto troviamo Kane, con 6 gol in 8 presenze in questo 2024 al Bayern Monaco e una rete ogni 120 minuti. Subito dietro Mbappé, che di reti ne ha messe a referto 3 in 5 presenze con una media di una marcatura ogni 121 minuti. Partenza meno convincente nel 2024 per i due mostri sacri d’Europa: Bellingham ha fatto “appena” 3 gol in 5 partite e segna ogni 138 minuti, mentre Haaland, che ha segnato 3 gol in 6 presenze, ha addirittura una media di una marcatura ogni 150 minuti.

Insomma, Vlahovic è il re di questa classifica in questo 2024, con ampio distacco da tutti tranne che da Lautaro Martinez. La Juventus ora si gode finalmente il suo gioiello pagato caro dalla Fiorentina e si augura di trovarlo così in forma anche nelle prossime settimane per consolidare il secondo posto in campionato.