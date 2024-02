Roma-Torino, maledizione in difesa: si fa male anche lui dopo meno di 15 minuti

Infortunio pesante per il Torino, che perde un altro titolare dopo neanche un quarto d’ora in un reparto e un ruolo già falcidiato

Piove sul bagnato per Ivan Juric. In uno scontro diretto che può valere tante delle speranze europee del Torino, all’Olimpico contro la Roma si fa male un altro difensore.

Dopo neanche 15 minuti nel primo tempo il tecnico granata è stato infatti costretto a un cambio per infortunio: a lasciare il campo Matteo Lovato, che ha avvertito un problema muscolare alla coscia dopo e ha chiesto di essere sostituito. L’ex giocatore della Salernitana più di una volta in questo primo scorcio di match era stato chiamato a correre in campo aperto per recuperare la posizione. In primis su Azmoun che gli era andato via trovando il Torino disposto malissimo e salvato poi da Kristensen. Poi ancora sull’iraniano, ma è stata una rincorsa fatale l’ultima. Al suo posto è entrato Sazonov, in un reparto e un ruolo già falcidiato visto che il capitano Buongiorno è ancora out per l’infortunio alla spalla. Oltre ovviamente a Schuurs che è fuori da mesi pe la rottura del crociato. Non a caso il Torino aveva preso a gennaio Lovato, ma evidentemente non è una stagione fortunata.