Offerta da 51 milioni: il nuovo Ds fa spesa in Serie A, colpo in difesa

Le ultime di calciomercato provenienti dall’Inghilterra: sul piatto una proposta da circa 60 milioni di euro

È sempre calciomercato e non è una frase fatta. Dai piccoli ai grandi club, tutti sono già al lavoro in vista della prossima stagione e quindi del venturo mercato estivo. Lo sono in particolare quelli che dovranno attuare una rivoluzione o quasi, come il Manchester United nel quale si è appena insediato il boss di INEOS Ratcliffe.

Dopo anni travagliati, compreso quello in corso, i ‘Red Devils’ puntano a rilanciarsi partendo dal ponte di comando. Gli inglesi hanno raggiunto un accordo con Dan Ashworth, attuale Ds del Newcastle e uno dei dirigenti più apprezzati a livello internazionale. Per portarselo a casa, sarebbero addirittura disposti a pagare i 17,5 milioni richiesti dai ‘Magpies. Con lui intendo costruire la squadra e avviare un nuovo ciclo.

In Inghilterra si parla già dei possibili obiettivi di Ashworth. Tra questi figurerebbe un big della nostra Serie A, nella fattispecie della Juventus: Gleison Bremer. Il brasiliano ha rinnovato fino a giugno 2028 appena due mesi fa, ma le esigenze di bilancio dei bianconeri fanno sì che nessun calciatore della squadra di Allegri possa essere considerato davvero incedibile.

Stando a ‘Teamtalk.com’, Ashworth sarebbe pronto a mettere sul piatto 51,2 milioni di sterline, circa 60 milioni di euro per il cartellino di Bremer.

Juventus, Bremer il migliore (e quello che ha giocato di più)

Strappato in extremis all’Inter nell’estate 2022 con un assegno di 41 milioni più bonus, il classe ’97 è diventato ben presto un titolare inamovibile della Juve.

Fino a questo momento della stagione juventina, è stato il calciatore con il rendimento più alto. Non a caso è quello che ha giocato di più: 2.244′, saltando solo l’ultima gara col Verona (dove Szczesny e compagni hanno beccato due gol…) perché squalificato.