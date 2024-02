Juve, l’addio è una mazzata: portano via Bremer

Il centrale brasiliano è stato tra i migliori nella formazione bianconera in questa stagione

Uno dei principali fattori della stagione sin qui disputata dalla Juventus di Massimiliano Allegri, porta il nome di Gleison Bremer. Il difensore brasiliano è cresciuto parecchio in termini di personalità e sicurezza, sino a diventare un vero leader della retroguardia bianconera. Non è un caso se, in occasione dell’ultimo match contro il Verona che lo vedeva indisponibile per squalifica, la squadra ha sofferto più di altre volte.

Anche per questa ragione, Bremer è diventato sul mercato uno dei calciatori in assoluto più appetibili. Sul difensore, che già ai tempi del Torino aveva attratto parecchio interesse non solo in ambito nazionale ma anche in Europa, sono particolarmente vigili alcuni top club in Premier League. Tra questi, dall’Inghilterra il più quotato sembra essere il Manchester United. In vista della prossima estate, complice anche l’imminente ingresso di Sir Jim Ratcliffe all’interno della società, i ‘Red Devils’ stanno pianificando un mercato faraonico.

Nonostante Bremer venga considerato uno dei calciatori più importanti su cui impostare il progetto bianconero nei prossimi anni, il club difficilmente riuscirebbe a rifiutare una proposta da oltre 70 milioni per il classe 1997. Com’è risaputo, la Juventus in vista della prossima estate potrebbe essere costretta a perdere qualcuno dei suoi pezzi pregiati in uscita, così da poter finanziare un mercato che si preannuncia di alto livello.

Calciomercato Juventus, l’addio di Bremer il più doloroso

Di cessioni in casa Juventus, si è parlato nel sondaggio lanciato quest’oggi sui canali social di Calciomercato.it.

Proprio quello di Bremer, qualora realmente dovesse concretizzarsi la prossima estate, è stato definito dai tifosi bianconeri come il più doloroso. Il 38,3% degli utenti di ‘X’ ha infatti indicato il centrale brasiliano come il più indispensabile nell’attuale organico della Juventus. Alle sue spalle, nonostante gli alti e bassi di questa stagione, è stato scelto Chiesa come secondo addio meno gradito al popolo juventino con il 23,4% dei voti, davanti a Dusan Vlahovic con il 21,3% e Adrien Rabiot al 17%. Va ricordato che proprio il francese non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza il prossimo giugno.