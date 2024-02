Milan-Atalanta non è finita: lite furiosa dopo il VAR

Non si placano le polemiche dopo Milan-Atalanta e il rigore concesso prima dell’intervallo dall’arbitro Orsato per il contratto tra Holm e Giroud

‘Terzo tempo’ e polemiche dopo il posticipo domenica di San Siro tra Milan e Atalanta, con il rigore di Koopmeiners che ha risposto alla perla di Leao.

Il Milan frena ancora dopo il tonfo di Monza e recrimina per il penalty concesso sul finire del primo tempo alla squadra orobica, dopo il contatto in area tra Giroud e Holm. L’arbitro Orsato in un primo momento non aveva concesso la massima punizione, prima di essere richiamato dal VAR e dopo aver rivisto l’episodio al monitor cambiare decisione e assegnare il tiro dal dischetto. Dagli undici metri Koopmeiners non ha sbagliato, tra le proteste dei giocatori rossoneri e in particolare di Stefano Pioli (poi ammonito dal direttore di gara). “È troppo poco per dare rigore, anche considerando il metro che ha Orsato“, sottolinea amaramente l’allenatore del Milan davanti ai microfoni a fine partita.

Milan, è bufera tra Ordine e Orsato per il rigore all’Atalanta

Il dibattito è infuocato anche negli studi televisivi sull’episodio incriminato di San Siro, con lo scontro senza esclusione di colpi (ovviamente a livello verbale) tra Graziano Cesari e Franco Ordine.

Il giornalista, vicino alle tematiche milaniste, non ci sta e attacca Orsato ospite a ‘Pressing’ su Italia 1: “Era fuori sintonia, non gli ho mai visto fare errori così clamorosi come quelli di stasera (ieri per chi legge, ndr). Il giallo per Leao poi era totalmente inventato e inesistente, mentre manca un’ammonizione per il difensore dell’Atalanta per i ripetuti falli sul portoghese. Orsato era completamente fuori partita, quel rigore lì se non viene richiamato dal VAR non lo dà nemmeno sotto tortura”.

A Ordine risponde così Cesari, con il moviolista ed ex arbitro che contrattacca: “Avete la memoria corta, guarda il rigore nel derby di Roma dato alla Lazio, con Orsato richiamato al VAR. Voi fate della dietrologia e non guardate le immagini. Questa cosa non mi piace, non va bene: state facendo della cattiva informazione“. Il tono di voce si alza e gli animi si surriscaldano tra Ordine e Cesari, con il giornalista che replica: “Graziano mi devi chiedere scusa, io ho detto che senza l’intervento del VAR Orsato non avrebbe mai dato quel rigore com’è successo anche nel derby. Se insisti questa cosa diventa molto grave, lo capisci l’italiano o no?”. Cesari però non indietreggia e ribatte: “Questo lo ha aggiunto dopo perché hai la memoria corta. Orsato arbitra con regolamento in tasca come fanno tutti gli arbitri”.