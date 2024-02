Bufera dopo Milan-Atalanta: Pioli contro Orsato

Il tecnico rossonero arrabbiato per la decisione presa dall’arbitro a fine primo tempo

Soddisfatto per la prestazione, ma decisamente deluso per il risultato finale: sono queste le sensazioni palesate da Stefano Pioli al termine del pareggio incassato questa sera dal suo Milan contro l’Atalanta.

Ai microfoni di ‘Dazn’, in particolare, il tecnico si è detto indispettito per il rigore fischiato in favore dell’Atalanta sul contatto tra Giroud e Holm: “E’ troppo poco per due cose. Holm si mette le mani in faccia e non è lì che è stato colpito. In più, è troppo poco per il metro di arbitraggio di Daniele Orsato. In assoluto è l’arbitro che fischia meno falli in Italia, lascia giocare tanto. Se non si butta così e non si mette le mani in testa, non sarebbe mai andato”.

Un’occasione persa per i suoi ragazzi che perdono terreno sul secondo posto dopo la vittoria della Juventus: “Anche stasera abbiamo perso punti, se c’era una squadra che meritava di vincere eravamo noi. Abbiamo giocato sicuramente la miglior partita del mio Milan contro l’Atalanta, ma dovevamo fare qualche gol in più e non ci siamo riusciti. E’ la miglior prestazione della settimana, non il risultato perché volevamo e meritavamo la vittoria”.

A livello di singoli, invece, Pioli ha applaudito la gara di Leao: “La sua prestazione è la migliore della stagione soprattutto per continuità, anche per l’ottimo lavoro in fase difensiva. Nasce tutto da lui, dalla sua convinzione, dalla sua mentalità. Dovrà provare ad essere sempre questo tipo di calciatore perché ne ha i mezzi”.

Milan-Atalanta, Pioli sul caso Reijnders: “Nessun infortunio”

A questo punto, il Milan dovrà guardarsi le spalle anche da Bologna e Atalanta per difendere il terzo posto.

Per questa ragione, assume un’importanza maggiore la gara di recupero di mercoledì tra Inter e Atalanta: “Chi tiferò? Noi in questo momento dobbiamo pensare a stabilizzare il terzo posto e possibilmente provare a raggiungere la Juventus. Siamo solo noi e la Roma che abbiamo giocato queste due partite di coppa, ora arrivano anche per le altre squadre”.

Sull’assenza di Reijnders, infine, Pioli ha spiegato: “Non ha problemi fisici, tra lui e Adli lui aveva giocato tutta la partita giovedì sera e credevo che le caratteristiche di Adli fossero più adatte per questa sera”.