Chiesa si è smarrito con Allegri: blitz dell’agente a Torino

Federico Chiesa non sta riuscendo a ritrovare lo smalto migliore con Allegri: blitz dell’agente a Torino per incontrare la Juventus

La Juventus è riuscita a ritrovare la vittoria in campionato, che ormai mancava da quattro partite, trascinata da un grande Dusan Vlahovic e dalla rete di Daniele Rugani in extremis. Chi, invece, non sta riuscendo a ritrovarsi è Federico Chiesa.

Il figlio d’arte si è reso protagonista di un’altra prestazione opaca, con pochi strappi e nessuno di quei guizzi che lo hanno sempre fatto apprezzare da tutti. La sensazione è che Federico Chiesa non riesca a rendere nel modo migliore nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri: la sua tendenza è sempre quella di allargarsi per avere la linea laterale sotto i piedi, lasciando isolato Vlahovic e diventando così un corpo estraneo al resto della squadra. In questi giorni il suo agente ha effettuato un blitz a Torino per confrontarsi con la Juventus.

Continuano le difficoltà di Chiesa: il blitz dell’agente per sbloccare la Juve

Una delle note più interessanti riguardo al match di ieri tra Juventus e Frosinone è stata la presenza sugli spalti di Fali Ramadani, agente di Federico Chiesa.

Nei giorni scorsi il figlio d’arte ha effettuato dei colloqui individuali sia con Massimiliano Allegri sia con Cristiano Giuntoli. Tutti incontri volti a ritrovare sul campo la miglior forma possibile e uscire da questa situazione di difficoltà. Riguardo al possibile rinnovo con la Juventus, in ogni caso, la situazione non sembra essere cambiata. Il contratto del numero 7 bianconero andrà in scadenza nel 2025 e la prossima estate rappresenta, per questo, un punto di svolta. Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, il rinnovo di Chiesa non è affatto scontato: le richieste del giocatore e del suo entourage sono importanti e la Juventus sta facendo delle valutazioni riguardo alla possibilità di continuare insieme. La preoccupazione principale a Torino, al momento, è però quella di ritrovare sul campo il miglior Chiesa.