Buongiorno al Milan, tutto deciso: c’è la data del colpo

Il centrale di proprietà del Torino era già stato avvicinato dai rossoneri durante la finestra di gennaio

Attualmente in fase di recupero per un infortunio rimediato alla spalla, anche in questa stagione Alessandro Buongiorno si è confermato essere tra i migliori difensori del campionato italiano. Il centrale del granata, ormai da mesi nel giro della Nazionale Italiana, spera di poter partecipare da protagonista anche alla spedizione Azzurra guidata da Luciano Spalletti in programma la prossima estate nell’Europeo di Germania.

Mesi che si cominciano a riscaldare per lo stesso Buongiorno, tra i nomi più ambiti sul mercato italiano e non solo. Il difensore, infatti, lo scorso gennaio era stato preso di mira in particolare dal Milan. A causa del muro eretto da Urbano Cairo intorno al calciatore in una finestra storicamente complicata come quella di gennaio, il Torino non ha però aperto alla cessione del classe 1999 rinviando ogni discorso alla prossima estate.

La squadra allenata da Stefano Pioli potrebbe perdere il prossimo giugno a costo zero Simon Kjaer, giunto in scadenza di contratto. In un reparto che ha visto specialmente quest’anno fin troppi errori, il club vorrebbe aggiungere un calciatore di grande personalità ed intelligenza tattica come Buongiorno, ormai da diversi anni una certezza del campionato italiano. Difensore che, tra le altre cose, ha già dimostrato pure una buona duttilità su più sistemi di gioco.

Calciomercato Milan, deciso il colpo Buongiorno dal Torino

Secondo l’esito del sondaggio lanciato quest’oggi sui social di Calciomercato.it, il possibile approdo di Buongiorno al Milan la prossima estate potrebbe essere considerato il miglior affare tra quelli proposti.

Questa sera, infatti, scenderanno in campo Fiorentina e Torino, rispettivamente contro Lazio e Roma. Entrambe le rose dispongono di calciatori di grande talento, tra cui lo stesso difensore nel mirino dei rossoneri scelto dal 47,2% degli utenti di ‘X’ come miglior colpo in assoluto. Al secondo posto con il 19,4% si è posizionato Martinez Quarta della Fiorentina alla Juventus, davanti ad un ex aequo: Bellanova alla Roma e Nico Gonzalez all’Inter con il 16,7%.