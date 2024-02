Serie A, salta un’altra panchina: ora è UFFICIALE

Continua il caos allenatori in Serie A: è ufficiale infatti l’ennesimo esonero nel massimo campionato italiano

Non sono stati pochi gli esoneri avvenuti in Serie A: è chiaro che i più pesanti sono stati quelli di Mourinho e i due in casa Napoli. I partenopei hanno cambiato Garcia con Mazzarri e lo stesso Mazzarri con Calzona. L’ultima giornata del massimo campionato italiano è stata determinante per un’altra panchina.

Il Sassuolo, nella giornata di sabato, ha perso tre a due contro l’Empoli: una sconfitta pesante sia perché arrivata in pieno recupero sia a livello di classifica. Un punto nelle ultime cinque partite e neroverdi mai così a rischio retrocessione. Situazione sportivamente parlando drammatica con la società ad aver deciso per un cambio di allenatore.

E’ infatti ufficiale l’esonero di Dionisi che paga i risultati, decisamente deludenti, delle ultime settimane: un solo punto in cinque partite e diciassettesimo posto insieme al Verona.

Sassuolo, addio Dionisi: squadra a Bigica

Una scossa: questo serve al Sassuolo e la società ha deciso di cambiare guida tecnica con la speranza di migliorare una classifica decisamente negativa. Le aspettative dei neroverdi erano decisamente diverse ma la squadra si è trovata, giornata dopo giornata, nei bassifondi della classifica.

Dionisi dunque esonerato e squadra affidata momentaneamente a Emiliano Bigica, tecnico della primavera. L’allenatore è atteso subito da un match complicatissimo: mercoledì infatti ci sarà il match contro il Napoli ma la vera partita da non sbagliare è quella contro il Verona in programma domenica prossima. Il Sassuolo ha bisogno di svoltare la propria stagione e l’esonero di Dionisi va in questa direzione.