Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 25 febbraio

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, domenica 25 febbraio 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, domenica 25 febbraio 2024, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La Gazzetta dello Sport dedica l’apertura a Zhang con: “Inter Stella mia“. In alto la vittoria di Paolini al Wta 1000 di Dubai: “Paolini che favola”. Di spalla, la rosea dedica spazio a Milan-Atalanta: “Sfilano i fantastisti. Leao e De Keteleare, chi va più di moda?”. Quindi: “Chiesa sfida Soulé. C’è in gioco il futuro nella Juve”.

Passiamo al Corriere dello sport: “Tutti in gioco, tutti a rischio” il titolo di apertura dedicato alle panchine bollenti in Serie A. “Allegri è l’ora di Alcaraz” si legge di spalla, come pure: “Calzona con le frecce tricolori”, “Inzaghi punta la decima” e “De Ketelaere è l’incubo di Pioli”. Quindi: “Nicola è l’uomo dei miracoli”.

Infine, TuttoSport: “Alcaraz provaci tu” il titolo di apertura, mentre in alto c’è “Ricci-Ilic, 24 milioni di dubbi”. Al centro pagina ecco il tennis: “Paolini trionfa a Dubai”. Di spalla: “De Ketelaere e Gasperini, incubi Pioli”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 25 febbraio 2024

Andiamo all’estero e partiamo con la Francia dove L’Equipe dedica l’apertura alla Ligue 1: “Brest, l’etate de Grace”. In Spagna, invece, AS titola “Enigmo intimo”, mentre Mundo Deportivo: “Goleada terapeutica”.

Infine, in Inghilterra il Sun dedica l’apertura delle pagine sportive alla sfida tra Chelsea e Liverpool: “Fairs Cup”.