Pazza idea Giuntoli, Simeone alla Juventus: così arriva in bianconero

Diego Simeone ha aperto al ritorno in Italia e il suo arrivo potrebbe esserci già in estate: alla Juventus per il post Allegri

Alla Juventus per il post Allegri: potrebbe essere sorprendente il nuovo allenatore della formazione bianconero. Diego Simeone, sarebbe questa l’idea di Cristiano Giuntoli per provare a riportare la Juve alla vittoria.

Ne parla il ‘Corriere dello sport’ che fa il punto sulla panchina della squadra piemontese. La conferma di Allegri, con il contratto fino al 2025, è tutt’altro che scontata ed allora Giuntoli deve ragionare sul possibile futuro tecnico bianconero. Thiago Motta è sicuramente uno dei candidati più caldi, così come non è da escludere un ritorno di Antonio Conte.

Ma non ci sono loro due nei pensieri del Football Director bianconero: l’idea, stando al quotidiano sportivo romano, è di provare a portare Simeone a Torino.

Juventus, idea Simeone: cosa sta succedendo

In realtà, un tentativo la Juventus già lo fece per l’allenatore argentino. Prima dell’Allegri bis, ci fu un tentativo da parte della dirigenza bianconera di convincere Simeone a lasciare l’Atletico per abbracciare la causa bianconera.

Un tentativo fallito, ma ora la Juve potrebbe riprovarci nonostante il legame tra il Cholo e il club di Madrid sia molto solido e duraturo (scadenza 2027). Del resto lo stesso allenatore alla vigilia della sfida di andata contro l’Inter ha confermato che un giorno vorrebbe allenare in Serie A.

L’idea Juventus però non è di quelle di semplice realizzazione, sia per un aspetto economico (Simeone è tra i tecnici più pagati al mondo), sia per un aspetto ambientale visto il legame del Cholo con il mondo Inter. Ma, come spiegato da Riverso a TvPlay, si deve tenere i considerazione anche un altro aspetto: il tipo di gioco attuato dalle squadre dell’allenatore argentino. “Razionalmente direi che Simeone non può andare alla Juve. Se i bianconeri cambieranno allenatore per una questione di gioco, Simeone non è una rivoluzione copernicana rispetto ad Allegri”.