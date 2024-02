L’allenatore argentino ieri sera è tornato in Italia per la sfida europea contro la sua ex squadra

Da anni si rincorrono le voci su un possibile approdo del Cholo Simeone in Italia. Per l’allenatore argentino, da più di di dodici anni sulla panchina dell’Atletico Madrid, si tratterebbe di un ritorno in Serie A. E’ stato infatti nel periodo trascorso al Catania che il tecnico si è messo in mostra con una crescita esponenziale, guadagnandosi grazie al duro lavoro la stima e l’interesse dei ‘colchoneros’.

Più volte lo stesso Simeone ha palesato la sua intenzione di voler tornare un giorno nel campionato italiano. In particolare, come sottolineato anche da Raffaele Riverso in diretta su TV Play nel corso della trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato.it’, sono due i club che il tecnico allenerebbe volentieri dopo già essere entrato da calciatore nei cuori delle rispettive tifoserie: “Potrei dire che il Cholo probabilmente tra qualche anno tornerà in Italia. E’ chiaro che se dovesse venire l’anno prossimo lo vedo più sulla panchina della Lazio che dell’Inter”.

Proprio nel 2016, ad esempio, il Cholo aveva rinnovato nel corso di un’intervista il suo desiderio a voler tornare un giorno proprio all’Inter nelle vesti di allenatore. Speranza per forza di cose posticipata nel tempo, considerato sia l’ottimo lavoro sin qui svolto da Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra, ma anche in virtù del contratto rinnovato lo scorso novembre dall’argentino con l’Atletico Madrid fino al giugno 2027.

Calciomercato Inter e Lazio, il futuro di Simeone in diretta

I tifosi che si aspettano di rivedere Simeone in Serie A dovranno dunque attendere, compresi anche quelli della Lazio per via dell’ingaggio faraonico richiesto dall’allenatore.

Per quanto riguarda altre destinazioni italiane per il Cholo come la Juventus, secondo il giornalista di ‘Tuttosport’, vi sarebbero non poche difficoltà per varie ragioni. Questo il parere di Riverso: “Futuro alla Juve? Razionalmente direi di no, ma cosa c’è di razionale nel calcio degli ultimi anni? Quindi mai dire mai. Chiaro che se alla Juve cambieranno Allegri non solo per i risultati ma anche per una questione di stile di gioco, Simeone non è questa rivoluzione copernicana rispetto ad Allegri, anzi. Evoluzione magari perché rispetto ad Allegri negli ultimi anni è riuscito ad aggiornarsi di più, ma non è sicuramente una rivoluzione copernicana”.