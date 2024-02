PAGELLE E TABELLINO MILAN-ATALANTA 1-1 | Leao straripante, Giroud ingenuo

Pagelle e tabellino di Milan-Atalanta, match valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A, in programma alle ore 20.45 allo stadio San Siro

Termina in parità il match tra il Milan e l’Atalanta. A San Siro è il Diavolo a fare la partita, ma un super Leao non basta per conquista i tre punti. I bergamaschi, mai pericolosi, la pareggiano grazie ad un rigore di trasformato da Koopmeiners

Ecco i voti:

MILAN

Maignan 6

Florenzi 6 – Dal 57′ Calabria 6

Gabbia 7

Thiaw 6,5

Hernández 6,5

Bennacer 6 – Dal 78′ Musah s.v.

Adli 7

Pulisic 5,5 – Dall’88’ Okafor s.v.

Loftus-Cheek 6

TOP Leao 7,5 – Dopo il gol da campione vero, diventa imprendibile per i giocatori dell’Atalanta. Fa girare la testa ad Holm e Scalvini, dribbla e corre fino al termina della partita, giocando anche per i compagni. Straripante.

FLOP Giroud 5 – Il Milan stasera avrebbe meritato certamente un risultato diverso. Alla fine le parti si dividono la posta per un rigore concesso per un intervento di Olivier Giroud, che l’arbitro giudica falloso. Dopo questo episodio, il francese fatica a rendersi pericoloso e a dare una mano alla squadra, come aveva fatto in precedenza, con sponde sempre precise.

All. Pioli 6,5

ATALANTA

TOP Carnesecchi 7 – In un’Atalanta che non riesce ad esprimere il suo potenziale offensivo, a mettersi maggiormente inostra è il giovane portiere italiano, che mostra sicurezza tra i pali e salva il risultato con un intervento ottimo su Calabria.

Scalvini 5,5

Djimsiti 6

Kolasinac 6,5

FLOP Holm 5 – Si ritrova a dover contrare un Rafa Leao ispirato. Non lo prende mai e in avanti non si fa vedere. Al termine del primo tempo ferma con le cattive il portoghese e Gasperini lo lascia negli spogliatoi. Dal 45′ Zappacosta 6

de Roon 5,5

Ederson 5,5

Ruggeri 5,5 – Dal 79′ Hien s.v.

Koopmeiners 6,5

Mirancuk 5,5 -Dal 63′ Scamacca 5

De Ketelaere 5 – Dal 45′ Lookman 5

All. Gasperini 5

TABELLINO

MILAN-ATALANTA 1-1

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Gabbia, Thiaw, Hernández; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Sportiello; Calabria, Jiménez, Kalulu, Kjær, Terracciano; Musah, Reijnders; Chukwueze, Okafor. All.: Pioli.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolašinac; Holm, de Roon, Éderson, Ruggeri; Koopmeiners; Mirančuk, De Ketelaere. A disp.: Musso, Rossi; Bakker, Hateboer, Hien, Palomino, Tolói; Adopo, Pašalić, Zappacosta; Lookman, Scamacca, Touré. All.: Gasperini.

Arbitro: Orsato di Schio.

GOL: 4′ Leao (M), 42′ Koopmeiners su rigore

AMMONITI: 44′ de Roon (A), 48′ Leao (M) e Holm (A), 56′ Lookman (A), 94′ Ederson (A)

ESPULSI: