“Non si allena, la Juve non lo vuole”: in estate addio senza appello

La Juventus dovrà fare i conti in estate con diversi calciatori da piazzare, tra chi è presente in rosa e chi tornerà tra pochi mesi alla Continassa

Il mercato estivo è già sostanzialmente cominciato, almeno a livello progettuale. Ma non solo, visto che c’è chi come l’Inter un bel colpo l’ha già piazzato in Mehdi Taremi. Certo, molto dipenderà dagli obiettivi stagionali che verranno centrati, ma per diverese big la Champions League sembra comunque cosa se non certa altamente probabile. In primis per i nerazzurri, ma anche per Juve e Milan che sono senza dubbio sulla buona strada. I bianconeri devono riprendersi da un periodo negativo, ma il margine sulla quinta è buono così come quello sulla sesta, nel caso in cui la Serie A dovesse effettivamente riuscire a qualificare cinque squadre in Champions.

C’è poi ovviamente da considerare tutta la questione dei giocatori che torneranno alla Continassa dai rispettivi prestiti. E ce ne sono parecchi, va detto. A partire dai tre del Frosinone: Barrenechea, Kaio Jorge e Soule possono fare di nuovo le valigie a titolo definitivo in caso di offerte importanti o magari ancora in prestito. Tornerà anche Huijsen dalla Roma, un altro giovane che può fare le fortune della Juve in un modo o nell’altro. E De Winter dal Genoa. Valori aggiunti sì, ma pure qualche calciatore che inevitabilmente sarà un peso per il mercato bianconero. Ad esempio Arthur Melo. Il centrocampista brasiliano si è trasferito alla Fiorentina in prestito oneroso con diritto di riscatto a 20 milioni di euro. La stagione dell’ex Barcellona è stata altalenante, ma con pochissimi picchi anche se ha giocato praticamente tutte le partite, soprattutto in campionato. Con tutta probabilità il classe ’96 a fine stagione tornerà alla Juventus, che dovrà quindi piazzarlo nuovamente visto il contratto ancora fino al 2026.

Pruzzo: “La Fiorentina non riscatterà Arthur, si allena anche poco”

E il problema che Arthur porta in dote è sicuramente la questione ingaggio, già ora pagato a metà dai bianconeri e non interamente dalla Fiorentina. Il brasiliano guadagna circa 6 milioni, per una società che punta al ridimensionamento del monte ingaggi è decisamente troppo. Per questo – come vi avevamo già anticipato su Calciomercato.it – sarà complicato anche pensare a una conferma da parte dei viola che dovrebbero affrontare un’operazione troppo onerosa.

A confermarlo è Roberto Pruzzo, ex attaccante viola e opinionista di ‘Radio Radio’: “Non credo assolutamente che lo riscatteranno, è un lusso che la Fiorentina non può permettersi. Mi dicono che si allena anche poco, ha sempre qualche problema a livello fisico e poi prende quasi 6 milioni all’anno. Io lo chiamo ‘l’hombre horizontal’ e non ha mai lasciato il segno dove ha giocato: il Barcellona lo ha mandato via e alla Juve non lo vogliono”.