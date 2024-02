Mancini, è già finita in Arabia: scelta la nuova panchina in Serie A

Il futuro di Roberto Mancini sembra essere lontano dall’Arabia: per l’allenatore è pronto il ritorno in Serie A. Decisa la nuova avventura

La stagione del Napoli non la possiamo definire positiva: i campioni d’Italia, mai in corsa per lo scudetto, hanno avuto diverse difficoltà a partire dalla questione allenatore. I partenopei sono partiti con Garcia ma la scelta non si è rivelata vincente: non meglio la decisione di affidare la panchina a Mazzarri tornato dopo diversi anni ma senza ottenere i risultati sperati.

Il pareggio casalingo con il Genoa ha portato la proprietà ad optare per un altro cambio in panchina: squadra affidata a Calzona con la speranza di trovare la svolta per chiudere la stagione nel migliore dei modi nonostante le premesso fossero ben diverse. In ogni caso saranno mesi importanti anche per iniziare a programma il futuro.

La società partenopea si prepara ad una piccola rivoluzione considerando l’addio di Osimhen. Sarà fondamentale la scelta del nuovo tecnico: il Napoli ha bisogno di una guida con cui iniziare un nuovo progetto e tornare ad essere protagonista sia in Italia sia a livello internazionale. Occhio alla posizione di Roberto Mancini: l’ex Ct della nazionale azzurra non sta vivendo un momento felicissimo sulla panchina dell’Arabia Saudita.

In Coppa d’Asia è arrivata la sconfitta agli ottavi di finale ai calci di rigore: risultato deludente per una nazionale che puntava ad arrivare molto più lontano nella competizione. Ecco perché non è da escludere che, al termine della stagione, il tecnico possa lasciare l’Arabia Saudita e tornare, clamorosamente, in Serie A.

Sul noto sul social X abbiamo fatto un sondaggio chiedendo in quale squadra del campionato italiano potrebbe andare Mancini. Al primo posto, con il 47.3%, ha vinto il Napoli. Il matrimonio tra il tecnico e i partenopei potrebbe far bene ad entrambi. L’allenatore conosce molto bene il calcio italiano e una pizza come quella partenopea rappresenterebbe la grande occasione per il riscatto.

Mancini torna in Italia: Milan davanti alla Juve

📊MOMENTO SONDAGGIO ‼️Potrebbe essere già ai titoli di coda l’avventura di Roberto #Mancini come ct dell’Arabia Saudita: in caso di ritorno in Italia, su quale panchina lo vedreste meglio? ⚡️VOTA, COMMENTA e REPOSTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) February 25, 2024

La seconda opzione uscita dal sondaggio fatto su X vede il Milan con il 34.5%. La posizione di Pioli non sembra essere così sicura e la sensazione è che tutto si decida in base al risultato dell’Europa League dove i rossoneri sono tra le squadre favorite per la vittoria finale. L’ultimo posto del sondaggio, con il 18.2%, è occupato dalla Juventus.

I bianconeri hanno perso la possibilità di vincere lo scudetto tra il match con l’Empoli e la trasferta di Verona: la società sembra essere contenta dell’operato di Allegri ma le cose rischiano di cambiare da un momento all’altro. Occhio dunque alla posizione di Roberto Mancini che potrebbe essere grande protagonista nel corso della prossima stagione estiva di mercato.