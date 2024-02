L’Inter scarta il regalo dello sponsor: colpo in Serie A

Il nuovo sponsor potrebbe portare soldi importanti nelle casse dell’Inter, da sfruttare anche per portare a termine un colpo in Serie A

I risultati fino a questo momento sono stati ottimi, ma la stagione dell’Inter, come quella di tutti, sta entrando nel vivo e avrà i suoi appuntamenti decisivi nelle prossime settimane.

La partita dei nerazzurri non si gioca solo in campo, ma anche in società. Steven Zhang è sempre più orientato a mantenere il controllo della società e cercherà di aumentare in maniera sempre più importanti gli introiti del club. Tra i progetti per il nuovo stadio che vanno avanti, il Mondiale per club e il nuovo sponsor, gli incassi potrebbero essere sempre più alti.

Quest’ultimo tema rappresenta un dossier aperto e caldo per la società meneghina. Il main-sponsor dovrà arrivare a 30 milioni di euro annui e in lizza ci sono Qatar Airways, Riyadh Air e Betsson Group, con quest’ultima alternativa che implicherebbe la conclusione dei rapporti con Leo Vegas. In ogni caso, nuovi fondi da immettere nelle casse della società sono fondamentali anche per affrontare il prossimo calciomercato e potrebbe allungare le forze a disposizione di Simone Inzaghi in attacco.

L’Inter si permette un altro attaccante: ritorno di fiamma

Non è la prima volta che l’Inter pensa a Mateo Retegui per rinforzare il suo quartetto offensivo. Con i nuovi incassi derivati dagli accordi in arrivo con il nuovo sponsor, però, il tecnico piacentino potrebbe insistere per un’altra punta.

E qui tornerebbe in auge il profilo del centravanti del Genoa e della Nazionale italiana. Piace per il fiuto del gol, per quell’istinto e quel dna argentino che gli permette di vedere la porta con continuità e gli consentirebbe di essere un calciatore letale da schierare a partita in corso o per fare le veci di Lautaro Martinez. Quindi, le coppie sarebbero Lautaro-Thuram e Taremi con Retegui, pronti a raccogliere gli assist dei compagni.

Per Alexis Sanchez, nonostante si stia rivelando parecchio utile, l’addio sembra scontato, mentre per Marko Arnautovic, come vi abbiamo già raccontato, potrebbe esserci la scelta di tenerlo come quinta punta, visto che è scattato il riscatto obbligatorio.

Alessandro Basta