Marotta sfodera un piano a sorpresa per Arnautovic: dicono tutti no

L’Inter deve capire quale sarà il futuro di Marko Arnautovic, ma Marotta ha già un nuovo piano per l’austriaco: l’ultima possibilità per il suo futuro

La partita tra Roma e Inter ha dimostrato ancora una volta i valori dei nerazzurri nella corsa per lo scudetto, anche come un avversario per nulla semplice da affrontare come la squadra di Daniele De Rossi.

I tre punti conquistati hanno fatto scattare il riscatto automatico di Arnautovic, che ha anche contribuito a chiudere la partita con l’assist per Alessandro Bastoni. Le cifre erano già stabilite: 8 milioni di euro a cui potranno sommarsi due di bonus, per un accordo fino al 2025. L’austriaco, però, nonostante le parole al miele per lui da parte di Massimiliano Farris, Simone Inzaghi e da tutta la dirigenza, non convince proprio i tifosi e molti addetti ai lavori, tanto che molti volevano anche un nuovo investimento nel calciomercato di gennaio per tamponare la situazione.

Ora che la permanenza all’Inter, almeno da contratto, è cosa certa per la prossima stagione, viene da chiedersi quale sarà la gestione da parte della Beneamata. Marotta ha già in serbo un piano ben preciso, ma che non accoglie i favori di molti supporters.

L’Inter cambia il destino di Arnautovic: il pensiero di Marotta

Il direttore generale nerazzurro potrebbe accogliere il pensiero del suo allenatore e di gran parte della società e concedere un’opportunità al bomber anche per l’anno prossimo, soprattutto se dovesse dare segnali di importanti nella seconda parte del campionato.

Intanto, si sta già strutturando il reparto che sarà: Medhi Taremi arriverà a parametro zero – mancano solo gli ultimi passaggi formali prima della firma – e Alexis Sanchez, di conseguenza, andrà via. Occhio anche a Valentin Carboni, che sta convincendo in alcuni stralci a Monza e potrebbe crescere in un ambiente con la giusta mentalità, che potrebbe esaltare le sue qualità. In questo scenario, Arnautovic potrebbe essere il quinto attaccante, utile per tenere il pallone e far salire la squadra in determinati momenti delle partite.

Un’ipotesi che sta attecchendo in società, ma non tra molti tifosi, che a più riprese hanno chiesto la cessione dell’ex Bologna e criticano le sue prestazioni, nonostante l’ottima accoglienza iniziale, per meriti storici. Naturalmente il finale di stagione potrebbe cambiare tutto, ma un dato è sicuro: il riscatto ora è realtà, anche se non c’erano molti dubbi.

Alessandro Basta