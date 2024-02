Lecce-Inter, D’Aversa: “Partita che ci lascia un rammarico”

Il tecnico del Lecce, Roberto D’Aversa, ha analizzato la pesante sconfitta con i nerazzurri che si sono imposti quattro a zero

Brutta sconfitta per il Lecce che, in casa, è stato sconfitto quattro a zero dall’Inter. Al termine della partita è intervenuto d’Aversa per analizzare quanto successo. Ecco le sue parole

“Si, un periodo da dimenticare. Soprattutto questa sera”

“Nel primo tempo e fino all’occasione del secondo tempo, i ragazzi hanno giocato alla pari. In quei due minuti dei due gol la partita è finita. Potevamo riaprirla con Blin, il rammarico è per quello. Bisogna dare i meriti all’Inter che sta dimostrando il suo lavoro in Italia e in Europa. Bisogna ragionare e pensare alla partita successiva”

“I tifosi sono stati encomiabili perché xi hanno spinto per novanta minuti e oltre. Quello successo a fine partita è per le altre gare, chiedono impegno che non è mai mancato. Loro ci sono sempre stati vicini e lo testimonia che in casa abbiamo fatto diciannove punti su ventiquattro”

“Se si analizzano i numeri anche stasera abbiamo tirato tanto senza segnare. Mi preoccuperei se non creassimo, in questo momento mi preoccupo più dei gol concessi facilmente. Bisogna ragionare anche sulle squadre che affronti, non siamo stati fortunati con il calendario ma per fare risultati bisogna migliorare a livello realizzativo”

“Questo mese è importante perché ci sono tanti scontri diretti ma non dobbiamo pensare che saranno partite semplici ma possiamo fare meglio perché sono alla nostra portata. Ovviamente non siamo soddisfatti di un quattro a zero in casa”