La Juventus rivoluziona il centrocampo: affare da oltre 50 milioni

La Juventus guarda avanti e programma il futuro, con la certezza di investire soldi importanti per il nuovo centrocampo: oltre 50 milioni di euro per un top player

La stagione della Juventus è arrivata al bivio, con la necessità assoluta di lasciarsi la crisi alle spalle e ripartire in campionato, in attesa di ciò che succederà in Coppa Italia – un trofeo sarebbe bene portarlo comunque in bacheca a fine stagione.

Da giugno in poi, tante cose potrebbero cambiare, a partire da chi attualmente siede in panchina. Massimiliano Allegri sembra sempre più vicino all’addio ai torinesi, con Elkann e Giuntoli che sembrano convinti di avviare un nuovo corso, stavolta votato anche al bel gioco, oltre alla necessità di vittoria che ha sempre contraddistinto l’ambiente della Vecchia Signora. E la qualità in manovra passa soprattutto dal lavoro del centrocampo e sulla trequarti offensiva, proprio lì dove il club torinese potrebbe impiegare molti dei suoi sforzi la prossima estate.

Gli introiti provenienti dal nuovo format e dal ritorno in Champions League, ma anche dal nuovo Mondiale per Club – ormai sempre più vicino – potrebbero permettere alla dirigenza di rifondare il centrocampo dalle sue fondamenta. E i nomi nel mirino non sono affatto pochi.

La Juve rivoluziona il centrocampo: non solo Koopmeiners

Tante cose potrebbero cambiare in casa Juve tra qualche tempo nella zona nevralgica del campo. Su Carlos Alcaraz pesa un riscatto veramente importante, e che a meno di prestazioni incredibili non verrà esercitato. Occhio anche a Adrien Rabiot, che ancora non pare vicino al rinnovo.

Per queste ragioni, e viste le tante partite in più che ci saranno l’anno prossimo, Madama ha intenzione di acquistare almeno due nuovi centrocampisti. Il primo sulla lista resta Teun Koopmeiners, il perno dell’Atalanta con il fiuto per assist e gol. Nello scacchiere bianconero si posizionerebbe sul centro-destra, da mezzala pura, ma comporta un investimento superiore ai 50 milioni di euro per strapparlo alla Dea.

I nomi in lista che la società sta seguendo, però, sono veramente tanti: Mikel Merino della Real Sociedad, Khephren Thuram, fratello di Marcus e figlio di Lilian in forza al Nizza, Albert Gudmundsson del Genoa e Fofana del Monaco sono solo esempi di cosa cerca il club, un mix perfetto tra fisicità e qualità. Ma che comporterà una spesa piuttosto importante sul calciomercato.

Alessandro Basta